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Минимальный уровень расходов на здравоохранение может быть закреплен в бюджете

Общество
16 июня, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Согласно законопроекту, Бюджетный кодекс дополняется нормой, предусматривающей, что при утверждении бюджета расходы на здравоохранение, образование и культуру не смогут составлять менее 7%, 7% и 3 %

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Уровень расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование и культуру предлагается закрепить в Бюджетном кодексе как неизменные величины. Соответствующий законопроект, внесенный группой депутатов от фракции "Справедливая Россия", размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, Бюджетный кодекс дополняется нормой, предусматривающей, что при утверждении федерального бюджета расходы на здравоохранение, образование и культуру не смогут составлять соответственно менее 7%, 7% и 3 % от общего объема расходов федерального бюджета соответственно.

"Законопроект направлен на реализацию положений статьи 7 Конституции РФ, положения которой устанавливают, что Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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