Минимальный уровень расходов на здравоохранение может быть закреплен в бюджете

Алсу, Лазарев и DJ Smash выступят на церемонии открытия Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 12:07
Развитие бизнес-навигации в РоссииИнфографика 16 июня, 12:00
Российский пятиборец Кустов дисквалифицирован на четыре года за допингСпорт 16 июня, 11:56
ФАС разрешила "Магниту" приобрести поставщика картофеля для LaysЭкономика и бизнес 16 июня, 11:56
Российско-китайская компания инвестирует 1 млрд руб. в завод буровых установок на УралеНовости Урала 16 июня, 11:54
Самура: ФИФА не могла ожидать лучшей готовности России к Кубку конфедерацийСпорт 16 июня, 11:54
Виновных в водном кризисе в американском Флинте привлекли к ответственностиСоциальная ответственность 16 июня, 11:52
Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 11:49
Собянин: Москва готова к проведению Кубка конфедераций по футболуМосква 16 июня, 11:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Уровень расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование и культуру предлагается закрепить в Бюджетном кодексе как неизменные величины. Соответствующий законопроект, внесенный группой депутатов от фракции "Справедливая Россия", размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, Бюджетный кодекс дополняется нормой, предусматривающей, что при утверждении федерального бюджета расходы на здравоохранение, образование и культуру не смогут составлять соответственно менее 7%, 7% и 3 % от общего объема расходов федерального бюджета соответственно.
"Законопроект направлен на реализацию положений статьи 7 Конституции РФ, положения которой устанавливают, что Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.