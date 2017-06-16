Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сенатор Елена Мизулина считает беспределом ситуацию с обвинением погибшего в ДТП ребенка в пьянстве.
Она сообщила журналистам, что будет следить за развитием ситуации.
В конце апреля в подмосковном городе Железнодорожном 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем, нарушила правила дорожного движения и насмерть сбила шестилетнего мальчика. Сразу после ДТП женщина заявила, что ребенок был пьян. На днях было обнародовано экспертное заключение, будто бы у этого мальчика было обнаружено 2,7 промилле алкоголя в крови.
"Я буду следить за развитием событий. Все, что происходит сейчас на наших глазах, - полнейший беспредел и абсурд!" - цитирует Мизулину ее пресс-служба. "Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нем пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить?" - возмущается сенатор.
Комментируя намерение следственного управления СК по Московской области забрать это уголовное дело из органов полиции в свое производство, Мизулина назвала это правильным решением. "Если выяснится, что сотрудники полиции совершили подлог, то это очень серьезное уголовное преступление, связанное с фальсификацией материалов уголовного дела. Это коррупция! И виновные должны быть наказаны", - сказала Мизулина.