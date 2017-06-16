Новый директор музея "Исаакиевский собор" Юрий Мудров приступил к работе

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Новый директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров приступил к работе, сообщили ТАСС в дирекции музея.
"Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко представил нового директора коллективу музея, он приступил к исполнению своих обязанностей", - сказали в дирекции.
О назначении Мудрова директором музея "Исаакиевский собор" комитет по культуре объявил накануне, сообщив, что отбор кандидатов завершен, и принято решение о том, что новый директор приступит к работе с 15 июня. Должность директора Исаакия была вакантна после того, как руководивший музеем с 2008 года Николай Буров уволился по собственному желанию с 1 июня.
С 31 мая обязанности директора музея "Исаакиевский собор" исполняла писательница Ирада Вовненко, ранее работавшая заместителем директора музея.
Юрий Мудров работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 года. В разное время он занимал руководящие должности в ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Ораниенбаум", Санкт- Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города, а также в Псковском музее-заповеднике.
Вопрос о передаче собора Русской Православной Церкви был задан 15 июня президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии". Глава государства напомнил, что собор Церкви никогда не принадлежал и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой Церкви. Путин добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей, для отправления религиозных культов. Он также призвал деполитизировать проблему и высказался за сохранение музейной функции.
Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея- памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает 2 знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).
Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.