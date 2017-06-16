ОНФ создаст единый интернет-ресурс, посвященный дополнительному образованию в России

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) осенью планируют запустить пилотную версию единого интернет-ресурса, посвященного дополнительному образованию в стране. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.
"Многие родители сообщали нам о нехватке информации в бесплатных кружках и секциях, поэтому в рамках проекта ОНФ "Равные возможности - детям" мы начинаем работу над Всероссийским навигатором дополнительного образования. Важно, чтобы на одном ресурсе можно было показать родителям все имеющиеся возможности - государственные и частные кружки, волонтерские центры, клубы и секции при вузах", - приводит пресс-служба движения слова координатора проекта ОНФ "Равные возможности - детям", депутата Госдумы Любови Духаниной.
Эксперты ОНФ уже начали работу над онлайн картой-навигатором, пилотная версия сайта планируется к запуску осенью текущего года, сообщили в ОНФ.
Проект ОНФ "Равные возможности - детям" создан в марте 2017 года. Задачами проекта являются развитие допобразования, упрощение процедуры открытия новых кружков, снижение лицензионных барьеров, а также развитие образовательного волонтерства и мобильных образовательных программ.