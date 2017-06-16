Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОНФ создаст единый интернет-ресурс, посвященный дополнительному образованию в России

Общество
16 июня, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Эксперты ОНФ уже начали работу над онлайн картой-навигатором, пилотная версия сайта планируется к запуску осенью текущего года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) осенью планируют запустить пилотную версию единого интернет-ресурса, посвященного дополнительному образованию в стране. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"Многие родители сообщали нам о нехватке информации в бесплатных кружках и секциях, поэтому в рамках проекта ОНФ "Равные возможности - детям" мы начинаем работу над Всероссийским навигатором дополнительного образования. Важно, чтобы на одном ресурсе можно было показать родителям все имеющиеся возможности - государственные и частные кружки, волонтерские центры, клубы и секции при вузах", - приводит пресс-служба движения слова координатора проекта ОНФ "Равные возможности - детям", депутата Госдумы Любови Духаниной.

Эксперты ОНФ уже начали работу над онлайн картой-навигатором, пилотная версия сайта планируется к запуску осенью текущего года, сообщили в ОНФ.

Проект ОНФ "Равные возможности - детям" создан в марте 2017 года. Задачами проекта являются развитие допобразования, упрощение процедуры открытия новых кружков, снижение лицензионных барьеров, а также развитие образовательного волонтерства и мобильных образовательных программ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
2
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Российские военные успешно испытали противоракету
5
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
6
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП
7
МВД считает некорректными обвинения в подделке экспертиз погибшего в Балашихе ребенка
Темы дня
Загрузка...
Реклама