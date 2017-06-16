Строительство нового онкодиспансера в Ингушетии обошлось в 1,22 млрд рублей

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МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Более 1,2 млрд руб. было потрачено на строительство нового Республиканского онкологического диспансера в Ингушетии. Об этом сообщил журналистам глава онкодиспансера, хирург-онколог Виталий Коваленко.
"Где-то 1 млрд 223 млн руб., из них более 800 млн руб. - это на оборудование, главная составляющая", - сказал он.
Республиканский онкологический диспансер открыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Весь комплекс методов лечебных от хирургии, химиотерапии до различных возможностей лучевых в этом диспансере есть", - сказала министр.
Новая больница построена в сельском поселении Плиево, рядом с другим медицинским учреждением - туберкулезным диспансером, начавшим функционировать более трех лет назад. Онкодиспансер состоит из четырех поликлинических блоков на 100 посещений в день, стационара на 100 коек, операционного блока и отделения диагностики, корпуса лучевой терапии.
"Таким образом каждый человек, который проживает на территории Ингушетии, в том случае, если он регулярно, так, как предписано государством, проходит диспансеризацию, имеет возможность выявить на ранней стадии заболевание, эффективно пролечиться его и реабилитироваться", - добавила Скворцова.
Республиканский онкологический диспансер построен по линии ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы". Техническое оснащение больницы производится в три этапа. По двум этапам уже поступило 326 единиц медоборудования, в том числе линейный ускоритель, аппарат для проведения брахитерапии, рентгенотерапевтический аппарат, видеоэндоскопический комплекс, лабораторная техника.