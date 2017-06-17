Голосование по программе реновации учло мнения более 70% владельцев и нанимателей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мнения более 241 тыс. собственников и нанимателей московских квартир, или 70% жителей домов, участвующих в программе реновации жилья в Москве, были учтены при голосовании. Об этом сообщил глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков в рамках пленарного заседания на Гражданском форуме Москвы, посвященного вопросам реновации.

"Всего проголосовали и были учтены голоса собственников и нанимателей 241 тыс. квартир или 71% - это значительно больше, чем явка на любые выборы, которые проходили в Москве за последние десятилетия", - сказал он.

По его словам, что в каждом втором доме голосование было почти единогласным - на четыре-пять подъездов нашлось всего пять-шесть квартир, голосовавших против. "Согласно правилам голосования, все 4079 домов, набравших "за", а это более 2/3 голосов, включены в проекты программы реновации", - добавил Ремчуков.

Он также рассказал, что в ходе голосования по реновации в МФЦ Москвы было зафиксировано семь ошибочных голосов, на портале "Активный гражданин" голосование прошло в штатном режиме.

"Электронная система показала себя надежней - на портале не было выявлено ни одного случая ошибочного учета голоса за все время голосования. В МФЦ голоса считали люди, людям свойственно ошибаться, выявлено семь случаев ошибочного учета голосов", - сказал он, отметив, что все ошибки были оперативно устранены.

Программа реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.