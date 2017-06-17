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Эвакуации из-за пожара психоневрологического интерната в Москве не было

Общество
17 июня, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Учреждение работает в штатном режиме

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Эвакуация из-за пожара психоневрологического интерната на улице Каховская на юго-западе Москвы не производилась, там было лишь небольшое возгорание. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела по работе со СМИ департамента труда и социальной защиты населения столицы Анна Шаповалова, комментируя информацию ГУ МЧС по Москве об эвакуации  постояльцев и персонала заведения из-за возгорания на крыше.

"Было небольшое возгорание, которое оперативно было локализовано пожарной службой. Ни один человек не был эвакуирован. Учреждение работает в штатном режиме. Никакой угрозы жизни для проживающих не было и нет", - подчеркнула Шаповалова.

МЧС сообщало о площади возгорания 50 квадратных метров на кровле административного здания на улице Каховка, дом 8. В министерстве сообщили, что для обеспечения безопасности находившиеся в здании люди были эвакуированы. В 12:36 мск возгорание, по данным ГУ МЧС по Москве, было ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.

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