Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы

ЛОНДОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. В Лондоне состоялся традиционный военный парад, приуроченный к так называемому официальному дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II. Поприветствовать монарха и членов королевской семьи на улице Мэлл - парадном бульваре имперской части Лондона - собрались тысячи жителей и гостей британской столицы.

По этой улице в направлении от Букингемского дворца к Парадному плацу Королевской конной гвардии проследовала цепочка экипажей с членами правящей династии Виндзоров. В первом экипаже находились внук королевы принц Гарри, супруга наследного принца Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла и жена принца Уильма герцогиня Кембриджская Кэтрин, урожденная Кейт Миддлтон. Далее ехал экипаж со средним и младшим сыновьями королевы, герцогом Йоркским принцем Эндрю и графом Уэссекским принцем Эдвардом, а также двумя дочерьми Эндрю - принцессами Беатрис и Евгенией.

Последним в этой цепочке в окружении конных гвардейцев проследовал экипаж с 91-летней королевой и ее 96-летним супругом герцогом Эдинбургским принцем Филипом. Елизавета II была одета в костюм цвета перванш и шляпку в тон ему, а герцог - во фрак с орденскими планками и классический английский цилиндр. Трое членов королевской семьи - первый и второй наследники трона, принцы Чарльз и Уильям, а также дочь королевы принцесса Анна - принимали участие в параде верхом на конях в строю подразделений, в рядах которых они официально состоят. Дело в том, что принц Уэльский Чарльз является командиром Уэльского гвардейского полка, Уильям - командиром кавалерийского полка Blues and Royals, а Анна - командиром Ирландского гвардейского полка.

Именно знамя Первого батальона полка ирландских гвардейцев стало главным объектом торжественной церемонии на Парадном плацу. Ведь сам парад именуется по-английски Trooping the Colour. Это военный термин, означающий "вынос знамени перед строем".

По завершении выступления марширующих полков королевская семья вернулась в Букингемский дворец и поднялась на балкон, откуда поприветствовала десятки тысяч людей, заполнивших Мэлл и открытое пространство у расположенного перед дворцом памятника королеве Виктории. Завершилась же праздничная церемония в честь дня рождения королевы тем, что в соседнем Грин-парке был дан артиллерийский салют из 41 залпа, а над дворцом боевым строем пролетели 30 самолетов королевских ВВС.

Однако празднику предшествовало несколько трагических событий. И королева поспешила отметить это в своем послании британскому народу, которое еще перед парадом распространил Букингемский дворец. В нем Елизавета II призвала поддержать всех тех, кто пострадал в результате охватившей страну волны терактов, а также от пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне.

Королева заметила, что хотя "сегодняшний день - традиционно праздничный", британцам трудно избежать мрачных настроений. "В последние месяцы страна стала свидетелем череды ужасных трагедий. Как нация, мы продолжаем размышлять и молиться за всех тех, кто непосредственно пострадал от этих событий", - отметила Елизавета II.

Королева призналась, что во время своих поездок к местам теракта и пожара в Манчестере и Лондоне она была тронута искренним стремлением людей оказать поддержку тем, кто крайне в ней нуждается. Она также подчеркнула, что, столкнувшись с испытаниями, жители Соединенного Королевства продемонстрировали решительное стремление противостоять невзгодам.

"Объединившись в нашей печали, мы одинаково готовы, без страха или предпочтений, поддержать всех тех, кто восстанавливает нормальную жизнь, столь ужасно нарушенную травмами и потерями", - резюмировала Елизавета II.

Елизавета II традиционно отмечает два дня рождения. Реальный приходится на 21 апреля и проходит без особых торжеств. Официальный же день рождения, предусматривающий парад и народные гулянья, с учетом погодных условий обычно отмечается во вторую субботу июня, но в этом году из-за всеобщих выборов был перенесен на третью.