Бывшие жители южных Курил впервые посетят их на самолете, чтобы навестить могилы родных

ТОКИО, 18 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Бывшие жители южных Курил впервые отправятся в воскресенье на самолете в безвизовую поездку на острова, чтобы проведать там могилы своих родственников. Чартерный рейс с 70 пассажирами на борту выполнит самолет российской компании "Аврора".

Договоренность о запуске такого рейса была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. "Решено впервые в истории (организовать перевозку) самолетом и осуществить посещение могил родственников бывшими жителями островов", - сказал тогда глава японского правительства.

Безвизовая поезда на южные Курилы с использованием самолета уже однажды проводилась - в 2000 году. Однако тогда ее целью не было посещение могил родственников, как это решено сейчас.

По плану, если выдастся, как сказал Абэ, погожий июньский день, самолет вылетит рано утром из аэропорта японского города Накасибэцу (префектура Хоккайдо) сначала на Кунашир, а потом на Итуруп. Обратно борт вернется вечером того же дня по аналогичному маршруту - через Кунашир. Если погодные условия не позволят самолету совершить рейс, он может быть перенесен.

Гуманитарный вопрос

Участники поездки днем ранее собрались в городе Накасибэцу на специально организованную по этому поводу церемонию. Выступавший на ней Тадааки Ивасаки отметил, что очень рад возможности посетить родные места. "Для облегчения нагрузки на стареющих людей мы сможем посетить пять мест, полетев на самолете. Я очень рад возможности почтить память многих предков, покоящихся в родных местах", - сказал он. Пожилые люди рады, что поездка в этот раз пройдет для них намного проще, чем обычно - по морю.

Главная задача организации такой поездки на самолете заключается в упрощении этой процедуры для пожилых людей. В настоящее время южные Курилы в безвизовом порядке могут посещать бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты.

Поездки туда совершаются на специально выделенном судне. Процедуры въезда осуществляются в порту Южно-Курильска на Кунашире, и после этого на том же судне можно добраться до Итурупа и других островов.

По итогам встречи с российским президентом в Москве Абэ объявил и о еще одном решении, направленном на решение гуманитарных вопросов. Стороны договорились открыть еще один пункт въезда у островов Хабомаи, чтобы поездки туда можно было совершать напрямую, минуя Кунашир. Он выразил надежду, что это будет реализовано в августе.

История вопроса

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио.

Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Эти территории - пограничная зона, там действует строгий пропускной контроль. Однако, согласно соглашению о взаимных посещениях японских и русских захоронений на территории СССР и Японии от 2 июля 1986 года, бывшие жители этих островов, а также члены их семей имеют возможность посещать южные Курилы без виз.

В 1991 году безвизовый режим был распространен и на туристические группы, при этом для посещения островов достаточно предоставить паспорт и специальный вкладыш с отметками о пересечении границы. Жители Курил также без виз могут совершать краткосрочные поездки в Японию.

В общей сложности с 1992 года острова посетили более 21 тысячи японских граждан и более 9,6 тыс. жителей Курил выезжали в Японию.