В Гаване прозвучали в честь Дня России "Вдоль по Питерской" и "Куда уходит детство"

ГАВАНА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. "Вдоль по Питерской", "Есть только миг", "Как молоды мы были", "Куда уходит детство" и другие всеми любимые русские песни прозвучали в субботу в центре кубинской столицы - в одном из торжественных залов бывшего президентского дворца, а ныне Музея революции.

Отличительной особенность концерта, который состоялся по случаю Дня России, официально отмечавшегося несколько дней назад - 12 июня, было то, что выступали на нем не русские, а кубинцы. Приглашены же на праздничное мероприятие были живущие на Кубе российские соотечественники.

Все артисты - лауреаты состоявшегося на острове Свободы в минувшем году первого Национального конкурса русской песни. Сами они назвали свой концерт "музыкальным приветом по случаю российского национального праздника".

"Никто из тех, кто стоял на сцене, не знает русский язык, но всем им, как мне кажется, удалось прочувствовать главное - русскую душу", - отметила член Координационного совета российских соотечественников на Кубе Татьяна Максименкова, принимавшая участие в организации концерта.

С ее словами нельзя было не согласиться, услышав, как с большим воодушевлением и практически без акцента поют молодые артисты. Каждый новый номер публика встречала шквалом аплодисментов.

Фотопортреты российских женщин

По случаю праздника представительство Россотрудничества на Кубе открыло в Музее революции фотовыставку под названием "Современные женщины России". "На этой экспозиции представлены фотопортреты как известных женщин - например, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, депутата Госдумы Натальи Поклонской, фигуристки Аделины Сотниковой, так и обычных жительниц нашей большой страны - учителей, врачей, студенток, стюардесс, - отметил представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский. - Мы хотели продемонстрировать собирательный образ русской женщины, которая, как известно, "коня на скаку остановит, в горящую избу войдет".

Нынешние концерт и выставка - не первые мероприятия, состоявшиеся на Кубе по случаю Дня России. 2 июня в Гаване прошла торжественная встреча, организованная Кубинским институтом дружбы народов, а 8 июня был устроен прием в российском посольстве.

Как рассказал ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников на Кубе Руслан Рейес, сейчас на острове проживают более 3,5 тыс. выходцев из бывшего СССР, в том числе 2,5 тыс. - из России. "День России мы отмечаем каждый год, причем не только в Гаване, но и в таких провинциях, как Сантьяго-де-Куба, Камагуэй, Сьего-де-Авила и Санта-Клара. Именно там проживает больше всего наших соотечественников", - отметил Рейес.