В США отмечают 80-летие первого беспосадочного перелета СССР-США экипажа Чкалова

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Первый беспосадочный перелет из Советского Союза в США, совершенный 80 лет назад экипажем советских авиаторов под руководством Валерия Чкалова, стал примером человеческого подвига и важнейшим этапом отношений двух стран. Об этом в беседе с ТАСС заявил историк и официальный представитель Национального парка "Форт Ванкувер" (штат Вашингтон) Роберт Кромвель.

Подвиг и пример человеческой выносливости

По его словам, нынешний год является значимым как для истории авиации, так и для отношений двух стран. "Мы отмечаем 80-ю годовщину исторического события - невероятного перелета, совершенного Валерием Чкаловым вместе со вторым пилотом Георгием Байдуковым и штурманом Александром Беляковым, - отметил Кромвель. - Этот перелет из Москвы в Ванкувер представляет собой не только подвиг, пример человеческой выносливости и технологического прогресса того времени, но и важнейший этап отношений Америки и России до начала Второй мировой войны".

Праздничная программа в честь перелета

Как рассказал представитель Форта Ванкувер, основные торжественные мероприятия в честь знаменитого полета пройдут в субботу, 24 июня, в рамках специальной программы, посвященной годовщине этого события. В частности, участники церемонии, среди которых будут официальные представители РФ, американские историки, авиаторы, сотрудники Форта Ванкувер и расположенного рядом Музея авиации Пирсона, возложат цветы к памятнику советским летчикам, совершившим легендарный полет.

В честь годовщины в Форте Ванкувер откроется выставка картин российских художников, запечатлевших в своих работах Чкаловск - бывший город Василёво, где родился легендарный пилот. Выставка продлится до начала июля. В книжном магазине Национального парка, по словам Роберта Кромвеля, посетители могут приобрести книги, рассказывающие о полете 1937 года. Здесь также будут продаваться книги об авиации, модели самолетов и привезенные из России деревянные матрешки.

Во время торжественных мероприятий в честь 80-летия полета с концертной программой выступит оркестр города Ванкувер (Vancouver Community Concert Band).

Самолет АНТ-25 - последнее слово авиатехники

В 1932 году бригадой конструктора Павла Сухого под руководством Андрея Туполева был создан самолет АНТ-25, предназначенный для дальних перелетов. Одномоторный низкоплан длиной 13 м с размахом крыльев 35 м был рассчитан на экипаж из трех человек, а его особенностью стало наличие топливных баков в крыльях.

Средняя скорость полета АНТ-25 составляла 165 км/ч, а максимальная - 246 км/ч. На самолете было совершено сразу несколько рекордных полетов, однако главным стал первый беспосадочный перелет из Москвы в Северную Америку.

Долгое путешествие с многочисленными неприятностями

Изначально это путешествие, траектория которого проходила через Северный полюс, должно было завершиться в аэропорту Сан-Франциско (штат Калифорния). 18 июня 1937 года с Щелковского аэродрома в воздух поднялся АНТ-25, которым управляли Герои Советского Союза Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков.

Однако в полете экипаж столкнулся с многочисленными неожиданными трудностями, в том числе обледенением поверхности крыльев и винта, нехваткой кислорода, выбросом воды из системы охлаждения двигателя, неполадками с маслопроводом. В условиях недостаточной видимости пилоты иногда управляли вслепую, полагаясь только на данные приборов.

19 июня самолет достиг побережья Канады, но долететь до Сан-Франциско оказалось невозможным из-за недостатка топлива. 20 июня самолет произвел посадку на аэродроме Пирсона в американском Ванкувере. Таким образом полет АНТ-25 продолжался 63 часа 16 минут, длина маршрута составила около 9 тыс. км, более половины которого пролегала над водной поверхностью и льдами. Перелет также стал и первым авиапутешествием через Северный полюс.

Советские летчики - герои для США

В США советских авиаторов встречали как настоящих героев, их повсюду сопровождали толпы местных жителей, а в Вашингтоне, в Овальном кабинете Белого Дома экипаж принял американский президент Франклин Рузвельт. На родине экипаж был награжден орденами Красного Знамени.

12 июля 1937 года еще один самолет АНТ-25 с другим экипажем совершил перелет через Северный Полюс по маршруту Москва-США, приземлившись на одном из пастбищ возле города Сан-Джасинто (штат Калифорния), совершив новый рекорд по дальности беспосадочного перелета (свыше 10 тыс. км).