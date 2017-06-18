Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция усилила меры безопасности в Киеве перед проведением "Марша равенства" ЛГБТ

Общество
18 июня, 9:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, июня. /ТАСС

На место сбора полицейские пропускают участников шествия ЛГБТ-сообщества только после тщательного осмотра

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции перекрыли все автодороги, расположенные вблизи парка имени Тараса Шевченко, а также станции метро Площадь Льва Толстого в Киеве, в преддверии проведения в воскресенье "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, кордон полиции перекрыл улицу Большая Васильковская на пересечении с улицей Саксаганского, что за квартал до станции метро. Кроме того, перекрыта улица Горького на пересечении с улицей Саксаганского, бульвар Шевченко на пересечении с улицей Леонтовича, а также улица Владимирская на пересечении с улицей Богдана Хмельницкого.

Смотрите также

Полиция задержала 20 противников "Марша равенства" ЛГБТ в Одессе

Марш равенства ЛГБТ в Киеве завершился без серьезных инцидентов

Гей-парад в Киеве был досрочно прекращен милицией в целях безопасности

Число пострадавших милиционеров на "Марше равенства" в Киеве возросло до девяти

Начало марша запланировано на 10:00 мск, место сбора участников назначена площадь у здания Дома учителя (ул. Владимирская). Здесь сотрудники правоохранительных органов пропускают желающих принять участие в шествии только после тщательного осмотра, в том числе после прохождения через рамку металлоискателя. Сюда заблаговременно было доставлено более десятка спецавтомобилей для перевозки задержанных, а также автомобили скорой помощи.

Как заявили ранее организаторы мероприятия, марш пройдет по улице Владимирской, затем колонна свернет в сторону станции метро Площадь Льва Толстого. Длина маршрута составит около 1 км. Ожидается, что в шествии примут участие около 5 тыс. человек, при этом общественный порядок будут обеспечивать 6 тыс. полицейских.

В настоящее время нарушений общественного порядка не зафиксировано. По данным полиции двое мужчин были задержаны, у них были обнаружены петарды. Противники ЛГБТ- марша также собираются недалеко от места шествия, сейчас там около 200 человек.

Предыдущий марш прошел в Киеве 12 июня 2016 года, в нем приняло участие несколько сотен человек. Мероприятие состоялось при беспрецедентных мерах безопасности, маршрут также пролегал от улицы Владимирской до станции метро Площадь Льва Толстого.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский боксер Ковалев проиграл Уорду, не сумев взять реванш за спорное поражение
2
Обнаружены тела моряков, пропавших после инцидента с эсминцем ВМС США Fitzgerald
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Глава МИД ФРГ: попытка Обамы унизить Россию была ошибкой
5
Прокуратура Украины возбудила дело за экспорт угля из неподконтрольного Донбасса
6
Трое полицейских пострадали в ДТП в Москве во время преследования нарушителя
7
Оливер Стоун выразил сожаление, что в США многие выступают против любых отношений с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама