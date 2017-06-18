Полиция усилила меры безопасности в Киеве перед проведением "Марша равенства" ЛГБТ

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции перекрыли все автодороги, расположенные вблизи парка имени Тараса Шевченко, а также станции метро Площадь Льва Толстого в Киеве, в преддверии проведения в воскресенье "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, кордон полиции перекрыл улицу Большая Васильковская на пересечении с улицей Саксаганского, что за квартал до станции метро. Кроме того, перекрыта улица Горького на пересечении с улицей Саксаганского, бульвар Шевченко на пересечении с улицей Леонтовича, а также улица Владимирская на пересечении с улицей Богдана Хмельницкого.

Начало марша запланировано на 10:00 мск, место сбора участников назначена площадь у здания Дома учителя (ул. Владимирская). Здесь сотрудники правоохранительных органов пропускают желающих принять участие в шествии только после тщательного осмотра, в том числе после прохождения через рамку металлоискателя. Сюда заблаговременно было доставлено более десятка спецавтомобилей для перевозки задержанных, а также автомобили скорой помощи.

Как заявили ранее организаторы мероприятия, марш пройдет по улице Владимирской, затем колонна свернет в сторону станции метро Площадь Льва Толстого. Длина маршрута составит около 1 км. Ожидается, что в шествии примут участие около 5 тыс. человек, при этом общественный порядок будут обеспечивать 6 тыс. полицейских.

В настоящее время нарушений общественного порядка не зафиксировано. По данным полиции двое мужчин были задержаны, у них были обнаружены петарды. Противники ЛГБТ- марша также собираются недалеко от места шествия, сейчас там около 200 человек.

Предыдущий марш прошел в Киеве 12 июня 2016 года, в нем приняло участие несколько сотен человек. Мероприятие состоялось при беспрецедентных мерах безопасности, маршрут также пролегал от улицы Владимирской до станции метро Площадь Льва Толстого.