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В Ватикане готовят декрет об отлучении членов мафии от церкви

Общество
19 июня, 11:56 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

Решение принято по итогам завершившихся в Ватикане международных дебатов о коррупции

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ВАТИКАН, 19 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Администрация Ватикана готовит официальный декрет об отлучении от церкви мафиози. Как сообщает служба печати Святого престола, редактирование документа поручено рабочей группе по борьбе с коррупцией.

Решение о таком декрете принято по итогам завершившихся в Ватикане Международных дебатов о коррупции. В форуме, организованном при содействии Папской академии общественных наук, приняли участие епископы, прокуроры, журналисты, историки, дипломаты, в частности, наблюдатели ООН.

"Радио Ватикана" на своем сайте приводит выдержки из предисловия папы Франциска к книге-интервью кардинала Питера Тарксона "Коррозия". По мнению понтифика, коррупция - это самый распространенный язык мафии, "процесс умирания, который разрушает сосуществование между людьми, ведет к преступлению и в конечном счете уничтожает самого преступника". Коррупция исходит из "разбитого, запятнанного сердца", подчеркивает папа римский. Рассуждая об этом социальном зле - одной из центральных тем его понтификата. Папа Франциск поясняет, что коррупция - это "внутреннее состояние человека", которое превращается в социальный факт, а "личный корыстный интерес становится ядом, отравляющим всякую жизненную перспективу".

По убеждению понтифика, "коррупция - это также разновидность кощунства, это оружие и самый распространенный язык мафии". "Она питает культуру смерти", - подчеркивает он.

Папа завершает вступительное слово к книге рассуждением о том, что "коррупцию следует изучать и обличать, дабы милосердие воцарилось над мелочностью, ибо коррупционер забывает попросить прощения от сытости и усталости, от безразличия и самодовольства". "Церковь же, все христиане, а также нехристиане, заключает папа, могут стать снежинками, создающими лавину нового гуманизма".

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