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"Прямую линию" с Путиным посмотрели более 6 млн россиян

Общество
19 июня, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В прошлом году "Прямую линию" смотрели более 7 млн человек

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 6 млн россиян посмотрели "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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© Максим Григорьев/ТАСС

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По данным Mediascope, эфир 15 июня, который шел по Первому каналу, "России 1" и "России 24" посмотрели 6 млн 182 тыс. человек. В прошлом году этот показатель был выше - 7 млн 132 тыс. человек, эфир тогда шел по Первому каналу, "России 1", "России 24" и "Мир". Охват же (среднее количество человек, смотревших программу не менее одной минуты, выраженное в тысячах человек или в процентах от общей численности исследуемой аудитории) в этом году составил 13 млн 912 тыс. или 20,1%, а в прошлом - 16 млн 249 тыс. или 23,6%.

Рейтинг (среднее количество зрителей, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории) в этом году составил 8,9%, а в прошлом - 10,3%. Доля аудитории (среднее число смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени) в этом году составила 51,6%, а в прошлом - 55,8%.

В исследовании анализировались города, в которых проживают более 100 тыс. человек, и целевая аудитория старше четырех лет.

Mediascope является национальным измерителем телевизионной аудитории.

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