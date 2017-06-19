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В Думу внесли законопроект о запрете использования онлайн-витрин для демонстрации алкоголя

Общество
19 июня, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Автор законопроекта также предлагает ввести уголовное наказание за неоднократную дистанционную продажу алкоголя в розницу

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий использование онлайн-витрин для демонстрации алкогольной продукции в интернете. Документ, инициированный членом Совета Федерации Антоном Беляковым, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Несмотря на то, что дистанционная торговля алкогольной продукцией запрещена, интернет-продажи алкогольных напитков в России не только осуществляются, но и увеличиваются по мере роста российского рынка e-commerce, отмечает автор законопроекта.

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"Наиболее распространенной формой "обхода" запрета дистанционной продажи алкоголя являются онлайн-витрины. В соответствии с действующим законодательством, использование виртуальных витрин не признается продажей алкоголя через интернет, так как процесс покупки и оплаты товаров формально должен происходить в стационарной торговой точке. Но осведомленные потребители в курсе, что даже несмотря на всплывающую информацию на сайте магазина о том, что дистанционная продажа им не осуществляется, после бронирования заказа менеджеры предложат покупателю оформить курьерскую доставку выбранной алкогольной продукции на дом", - объясняется в пояснительной записке.

Также автор законопроекта предлагает ввести уголовное наказание за неоднократную дистанционную продажу алкоголя в розницу, дополнив соответствующей нормой Уголовный кодекс. По его мнению, за такие нарушения нужно наказывать исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Сейчас факт продажи алкоголя через интернет карается штрафом с конфискацией продукции.

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