Путин выразил соболезнования президенту Португалии в связи с жертвами от природных пожаров

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Португалии Марселу Ребелу ди Соузе в связи с многочисленными жертвами в результате природных пожаров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент направил соболезнования президенту Португалии в связи с трагическими последствиями стихийных бедствий - пожаров, которые унесли многие десятки жизней", - сказал он.
Как сообщила пресс-служба Кремля, "в телеграмме глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших".
По сообщению португальской газеты Publico, по меньшей мере 61 человек погиб в результате одного из крупнейших за последние годы лесных пожаров в Португалии, еще около 60 человек пострадали, многие из них находятся в критическом состоянии. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться.
Пожар начался днем в субботу в центральной части Португалии в округе Лейрия. Больше всего стихия затронула населенный пункт Педроган-Гранди в 200 км от Лиссабона. До настоящего момента возгорание не удалось взять под контроль. Тушение огня осложняют высокая - до 40 градусов - температура воздуха, установившаяся в стране, и сильные порывы ветра.
По данным местной полиции, все указывает на то, что причиной пожара не был умышленный поджог. По мнению специалистов, возгорание возникло после удара молнии в дерево.