Участники проекта "Учитель для России" рассказали, что сдерживает развитие средней школы

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Виноградова/. Участники экспериментального проекта "Учитель для России" после двухлетнего опыта работы учителями в регионах рассказали, что развитие и эффективность обычной средней школы в России сдерживает отсутствие мотивации у учеников и низкие зарплаты молодых учителей без опыта работы и категорий. Своими впечатлениями участники проекта поделились с ТАСС на выпускном вечере в Москве по итогам встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.

Российский общественный проект "Учитель для России" реализуется с 2015 года при поддержке Сбербанка. Тридцать молодых специалистов, выпускников ведущих вузов страны без педагогического образования прошли многоступенчатый отбор и на два года стали учителями в средних школах Московской, Воронежской и Калужской областей. За это время они прошли профессиональную переподготовку по педагогике и получили диплом.

Из инженеров - в учителя

Чтобы стать учителем английского языка, филолог Марина Кудасова два года назад переехала из Калининграда в Воронеж. На первый взгляд, проект "Учитель для России" напоминает систему распределения выпускников по советскому принципу. На самом деле, главное условие для участия в программе - личная заинтересованность.

"У меня первое образование - зарубежная филология, английский язык и литература, сейчас в аспирантуре я изучаю международное сравнительное образование. Поэтому у меня был интерес посмотреть, как теория работает на практике. Но и в целом мне нравится работать с детьми. Я много работала волонтером с детьми сиротами, с наркозависимыми и уличной молодежью. В этой работе меня привлек сложный социальный контекст. Это меня зацепило", - рассказала Кудасова.

Еще одной выпускнице первого набора, 27-летней Евгении Златоустовской переезжать в другой регион не потребовалось. Она училась на инженера в Воронеже, там и осталась. "Стать учителем было моим осознанным желанием. Я много занималась с детьми репетиторством. Да и против генов не пойдешь. У меня бабушка с дедушкой в двух поколениях - учителя", - сказала Златоустовская.

Программу переподготовки по педагогике для проекта "Учитель для России" разработали в НИУ ВШЭ. А переобучение проходило, что называется, без отрыва от производства, в настоящем классе с настоящими учениками. Именно поэтому после завершения программы новые учителя стали не просто педагогами, но и экспертами, изнутри изучившими систему образования и способными дать импульс для ее обновления и развития.

А зачем нам стараться?

Молодые учителя отметили, что готовы были к разным сложностям в новой работе, но, по их словам, самой большой проблемой стало отсутствие мотивации у учеников и стремления к учебе.

"Первый год был сложным, дети срывали уроки, болтали, не выполняли домашнее задание. Я расстраивалась, - вспоминает Кудасова, - Но еще больше я расстроилась, когда стала общаться с ними и узнавать, в чем же дело. Оказалось, что у детей низкая мотивация, им часто говорили, что в рамках школы они слабый класс, что они не очень умные, что они ничего не достигнут. И дети замечали, а зачем нам стараться, если мы все равно ничего не достигнем?".

Евгения Златоустовская рассказала, что дети в школе часто были раздражены из-за обычного переутомления.

Учителям проекта пришлось придумывать способы как заинтересовать школьников, увлечь их не только своими предметами, но и развить любопытство и любовь к знаниям и к жизни в целом.

Равенство людей и доступные возможности

К примеру, учитель химии создала в своем кабинете открытое пространство. "Ко мне на переменках приходили дети из разных классов, знакомились друг с другом, что-то вместе делали, готовили проекты. Иногда мы просто общались, я помогала им делать не только домашнюю работу по химии, но и по другим предметам", - сказала Златоустовская.

Учитель английского языка тоже стала больше внимания уделять мотивации детей. "Когда они поняли, зачем им учиться и что сделать с этим багажом знаний, какие возможности знания дают, они стали заниматься. Я не ставила приоритетом знание английского. Я всегда им говорила: найдите то, что вам нравится", - отметила Кудасова.

В результате за два года педагогам удалось найти общий язык не только с учениками, но и с их родителями. "Когда я встречаю своих учеников на улице, они бегут ко мне обниматься, даже те, кто не занимался углубленно химией. У них тоже высокая степень доверия ко мне", - отметила Златоустовская. А ученики Кудасовой пришли провожать любимую учительницу английского на вокзал. "Поезд уезжал из Воронежа в 12 ночи, они пришли, и теперь я везу с собой домой сумку подарков, игрушки и трогательные письма", - рассказала она. Марина Кудасова зачитала одно из таких писем от девочки, которая была лидером и заводилой в классе, но свои лидерские качества направляла в деструктивную сторону. Но так было лишь до знакомства с "англичанкой". Вот отрывок, от которого у учителя на глаза наворачиваются слезы:

"Я привыкла, что наши учителя относятся к нам как к объектам. Вы открыли для меня другой мир! Бесплатное образование, равенство людей, доступные возможности и многое другое". И ниже фраза капс-локом: "Вы сделали очень много для меня. Я никогда не забуду вас!"

Стипендия для дела

Найти молодого преподавателя в маленькую провинциальную школу непросто: зарплаты учителей - выпускников вузов, без опыта работы и категорий - слишком непривлекательны для амбициозных и талантливых выпускников. Они попросту уходят в другую сферу. Сооснователь проекта "Учитель для России" Алена Маркович рассказала ТАСС, что зарплата молодого учителя в средней школе колеблется от 9 до 18 тысяч рублей. "У программы "Учитель для России" есть условие: наш специалист может работать только на одну полную учительскую ставку. Обычно же учителя в школах, чтобы заработать больше, берут полторы, а то и две ставки, и вынуждены работать за двоих, что может сказываться на эффективности и качестве их работы", - пояснила Маркович.

Поэтому помимо стандартной школьной зарплаты, учителя программы получают от Сбербанка специальную стипендию: 20 тысяч рублей и компенсацию 15 тысяч рублей при необходимости снимать жилье. Эти доплаты позволяют участникам работать на полную ставку - 18 часов преподавания в неделю - и помогают полностью сконцентрироваться на преподавании и обучении.

Но даже эти деньги молодые преподаватели проекта порой тратили с энтузиазмом на любимое дело. "Стипендия предоставляла мне определенную свободу. Например, если мне срочно чего-то не хватало для исследовательской деятельности, я могла поехать в магазин и купить необходимые реактивы для турнира. Для меня это было не в тягость", - поделилась учитель химии Златоустовская.

Хочу менять жизнь в России

Большинство выпускников первого потока планируют остаться в профессии. Конкурс на участие в программе "Учитель для России" огромный: примерно 19 человек на место. На данный момент команда программы рассматривает возможность территориального расширения на более удаленные от Москвы регионы: Томск, Тюмень, Екатеринбург.

Одна из новых участниц проекта - 29-летняя Татьяна Жихарева, выпускница физического факультета МГУ. В Москве у нее есть все, что многие считают основой счастливой жизни: двое детей, работящий и любящий муж, хорошая работа и руководящая должность. Но узнав о программе "Учитель для России", Татьяна прошла отбор и решилась на кардинальные перемены. Уже в августе она вместе со своими детьми переедет в Тарусу (Калужская область), чтобы преподавать математику детям 7-10 классов в обычной средней школе. Будущий педагог уже сейчас, на летних каникулах, задумывается о том, как замотивировать школьников.

"Мне это нужно, я хочу менять жизнь в нашей стране, я хочу, чтобы дети в нашей стране были счастливыми, чтобы они знали мой предмет, были эрудированными. Я хочу расширять их кругозор, хочу, чтобы дети шли на мой урок не из-под палки, а потому что они хотят встретиться со мной и узнать от меня что-то новое", - сказала Жихарева.