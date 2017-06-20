Депутат Слуцкий считает "коллапсом" ситуацию с изучением русского языка за рубежом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ситуация с изучением русского языка в мире после распада СССР может быть охарактеризована словом "коллапс", заявил во вторник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выступая на круглом столе "Перекресток культур: межкультурный диалог на евразийском пространстве".

"Ситуация подобна коллапсу: в 1989-90 годах на русском языке говорили 350 миллионов человек, а сейчас - 270, поэтому слово "коллапс" имеет право на применение, хотя произносить его крайне не хочется", - сказал он.

Глава комитета отметил, что за последние годы с странах СНГ прошло массовое закрытие русских школ, тогда как новые учебные заведения можно буквально пересчитать по пальцам. "В Туркменистане всего одна русская школа, в Киргизии, в Джалалабаде и Оше закрываются русские школы. Мы открыли Центр русского языка в Оше несколько лет назад, в прошлом году построили школу имени Чехова в Бишкеке, но этого крайне мало, открываются единицы, закрываются сотни. На одной только Украине еще до кризиса 2013 года, только на восточной части закрылось 650 русских школ", - привел статистику Слуцкий.

Он обратил внимание на то, что даже соотечественники, проживающие за рубежом, все реже используют русский язык в повседневной жизни и призвал активнее проводить русскую культурную экспансию.

"Наша культурная экспансия в страны ближнего зарубежья, в страны евразийского пространства и страны дальнего зарубежья пока в разы ниже, нежели это требуется на сегодняшнем этапе. Даже в крупных городах многие дети в семьях наших соотечественников уже плохо говорят по-русски, они часто уже ориентированы на другой мир, и эти люди уже потеряны для будущего русского мира. Через русскую культуру мы можем провести в хорошем смысле слова экспансию и это является архиважной и архисрочной задачей", - добавил парламентарий.