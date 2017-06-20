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Минобрнауки планирует увеличение числа мест в медицинских вузах

Общество
20 июня, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Замминистра образования Людмила Огородова отметила, что три четверти выпускников медвузов работают после выпуска по специальности

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Количество мест в медицинских вузах России по разным специальностям будет расти, сообщила на заседании в Совете Федерации замминистра образования РФ Людмила Огородова.

"Подготовка приказа на контрольные цифры приема на 2018-2019 год также сопровождается увеличением контрольных цифр приема по направлению здравоохранения и медицинских наук", - сказала она.

Объем контрольных цифр приема на 2017-2018 год составил 25,7 тыс. мест, что на 200 мест больше прошлогоднего. Замминистра отметила при этом, что три четверти выпускников медвузов работают по специальности после выпуска.

Огородов также сообщила, что ряд регионов РФ не имеют медицинских вузов. "Больше десяти территорий РФ не имеют на своей территории подготовки медицинских кадров, то есть нет медицинских вузов... И при этом есть поручение президента для обеспечения социально важных вопросов", - сказала она.

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