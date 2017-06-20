Программа сноса в Москве пятиэтажек первой волны выполнена на 96%

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Программа сноса в Москве пятиэтажек первой волны почти полностью выполнена. Из 1722 домов осталось снести всего 57, сообщил во вторник журналистам первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергей Сущенко.

"На Северо-Востоке и Западе Москвы программа близка к завершению. Осталось 57 жилых домов, таким образом, проект выполнен почти на 96%", - сказал Сущенко.

Он напомнил, что первая волна сноса так называемых хрущевок была запущена в 90-е годы прошлого века. Общая площадь домов, подлежащих сносу, превысила 6,3 млн. кв. метров.

Сущенко отметил, что благодаря реализации программы жилищные условия улучшили около 450 тыс. человек.

Программа сноса домов первого периода индустриального домостроения будет завершена в 2018 году.