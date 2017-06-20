Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Программа сноса в Москве пятиэтажек первой волны выполнена на 96%

Общество
20 июня, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Около 450 тыс. человек улучшили свои жилищные условия в результате реализации программы сноса хрущевок

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Программа сноса в Москве пятиэтажек первой волны почти полностью выполнена. Из 1722 домов осталось снести всего 57, сообщил во вторник журналистам первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергей Сущенко.

"На Северо-Востоке и Западе Москвы программа близка к завершению. Осталось 57 жилых домов, таким образом, проект выполнен почти на 96%", - сказал Сущенко.

Он напомнил, что первая волна сноса так называемых хрущевок была запущена в 90-е годы прошлого века. Общая площадь домов, подлежащих сносу, превысила 6,3 млн. кв. метров.

Сущенко отметил, что благодаря реализации программы жилищные условия улучшили около 450 тыс. человек.

Программа сноса домов первого периода индустриального домостроения будет завершена в 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
2
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
3
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
4
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
5
Россия не готовит требований к США в ответ на план Тиллерсона
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Водолазы приступили к поиску подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге
Темы дня
Загрузка...
Реклама