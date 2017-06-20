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Госдума снова отложила рассмотрение проекта об обращении с животными на более поздний срок

Общество
20 июня, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Планировалось, что эта инициатива будет рассмотрена во втором чтении 14 июня, затем называлась дата 21 июня

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в очередной раз перенесли рассмотрение резонансного законопроекта об ответственном обращении с животными. Об этом сообщил во вторник первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам Совета Думы

Ранее планировалось, что эта инициатива будет рассмотрена во втором чтении 14 июня, затем называлась дата 21 июня.

"Сейчас на Совете принято решение перенести рассмотрение законопроекта о животных на более поздний срок, пока не все вопросы здесь урегулированы", - сказал первый зампред Госдумы.

Он добавил, что пока профильный комитет Госдумы, правительство и государственно-правовое управление администрации президента РФ не пришли к общему мнению. "В начале июля комитет еще раз рассмотрит эти вопросы и примет решение, когда этот законопроект будет рассматриваться", - пояснил Жуков.

Госдума приняла в первом чтении проект базового закона об ответственном обращении с животными в марте 2011 года. В документе выделяются несколько категорий животных, проект закона обязывает владельцев "обеспечивать условия, соответствующие биологическим и индивидуальным особенностям животного", и запрещает любое причинение вреда животным (в том числе и при дрессировке), жестокое их умерщвление, натравливание на других зверей и человека и т. д.

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