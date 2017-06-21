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На лося — после экзамена: что может измениться в законе "Об охоте"

Общество
21 июня, 16:10 UTC+3

Минприроды подготовило поправки в закон "Об охоте": новичкам, чтобы получить охотничий билет придется сдавать экзамен, а срок действия документа ограничат десятью годами

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© Владимир Смирнов/ТАСС

Проект поправок в закон "Об охоте", разработанный Минприроды, размещен на портале правовой информации. ТАСС — о том, что изменится для любителей охоты, в случае, если поправки в закон будут приняты.

Закон "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов" был принят в 2009 году. Тогда он вызвал много споров, особенно что касается вопросов собственности на охотничьи угодья. А экологов не устраивало то, что в качестве орудий промысла допускались "антигуманные устройства" — капканы и пневматическое оружие. Но в числе прочего закон навел порядок с выдачей охотничьих билетов, и эта новация никем не оспаривалась.

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На тот момент право охотиться подтверждалось абсолютно разными документами: в разных регионах это могли быть билеты общества Росохотрыболовсоюз, государственные охотничьи билеты, выданные ликвидированными еще в 2004 году охотуправлениями, билеты, выданные территориальными органами Россельхознадзора.

С 1 июля 2011 года все охотники стали получать документ единого федерального образца, при этом срок его действия был не ограничен. А чтобы стать обладателем билета, достаточно под роспись ознакомиться с требованиями "охотничьего минимума". В Минприроды считают, что в нынешнем виде это "формальная процедура", и она не гарантирует, что получивший охотничий билет человек обладает "достаточным набором навыков и знаний". Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.  

Разработанный Минприроды законопроект обязывает тех, кто претендует на получение охотничьего билета впервые, сдать теоретический экзамен на знание "охотничьего минимума".

Начинающий охотник должен будет знать:
  • требования к правилам охоты (в том числе условия охоты на разных животных, правила охоты с собаками и ловчими птицами, ограничения и сроки отстрела);
  • требования по технике безопасности на охоте (в том числе чего нельзя делать — например, стрелять в направлении людей, по неясно видимой цели, в состоянии алкогольного опьянения, а также, что нужно уметь — например, ориентироваться на местности);
  • требования безопасности при обращении с оружием, капканами и т.д.;
  • основы биологии диких животных.

Предполагается, что формой прохождения экзамена станет тестирование. При этом регионы смогут устанавливать порядок его проведения и обжалование результатов самостоятельно.

Кроме того, проект предлагает ограничить срок действия охотничьего билета до 10 лет. По словам главы Минприроды России Сергея Донского, это даст органам государственной власти возможность получать актуальную информацию о реальном количестве охотников в России.

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