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В школах Подмосковья проведут уроки ПДД после гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе

Общество
20 июня, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Уроки безопасного поведения на дороге пройдут в форме викторин, обучающих игр и соревнований

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова и региональное управление ГИБДД запустят серию уроков безопасного поведения на дороге в школах и детских садах Подмосковья после того, как малолетнего ребенка насмерть сбила машина в Балашихе 23 апреля. Занятия пройдут в форме игр и соревнований в тех муниципалитетах области, где чаще всего гибнут дети в ДТП.

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"По сравнению с аналогичными показателями прошлого года наибольший рост числа дорожных аварий с участием несовершеннолетних отмечается на территории обслуживания отделов ГИБДД Каширского, Ступинского, Наро-Фоминского, Одинцовского, Ногинского районов и городского округа Дубна. В данных муниципалитетах омбудсмен совместно с управлением ГИБДД проведет мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах", - говорится в сообщении пресс-службы Мишоновой.

В пресс-службе рассказали, что уроки безопасного поведения на дороге пройдут в форме викторин, обучающих игр и соревнований.

Всего за пять месяцев 2017 года на дорогах Московской области произошло 195 ДТП, в которых пострадали дети и подростки в возрасте до 16 лет. На дорогах Подмосковья в этом году погибли девять несовершеннолетних.

"Подавляющее число пострадавших детей (73%) в момент ДТП находились без сопровождения взрослых. И только семеро использовали в одежде световозвращающие элементы. При этом половина ДТП происходит в период с 15:00 до 21:00, когда увеличивается интенсивность движения, а дети выходят на прогулку", - отметила Мишонова.

Отмечается также, что аппарат омбудсмена готовит запрос в МВД и прокуратуру по заведенным делам после гибели и ранения детей на дорогах. "Для нас важно о таких случаях (с гибелью подростка в ДТП 23 апреля - прим. ТАСС) узнавать не из СМИ и соцсетей", - пояснили в пресс-службе.

23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе 31-летняя жительница Подмосковья, управляя автомобилем "Хёндэ Солярис", сбила малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не меньше десяти метров, а в крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Семья мальчика требует провести повторную экспертизу и утверждает, что на свидетелей оказывается давление. Само уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена. Следователями подмосковного главка СК уже расследуется уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, производивших экспертизу тела погибшего ребенка.

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