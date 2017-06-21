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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится в Кремле с учителями-наставниками выпускных классов. Как сообщили в пресс-службе Кремля, во встрече, которая пройдет в преддверии всероссийского дня выпускника, примут участие классные руководители, ученики которых показали высокие результаты на итоговой аттестации, а также отличились во время подготовки и проведения внеурочных мероприятий.
"Учителя расскажут не только об особенностях образовательного процесса в старшей школе, но и о воспитательной работе, направленной на формирование нравственных качеств подростков, а также обсудят возможности общеобразовательных учреждений в профессиональной ориентации школьников", - говорится в сообщении.
Вопросы образования глава государства обсуждал на прошедшей 15 июня "Прямой линии". "У нас одна из немногих стран, где единое образовательное пространство крепче, чем где-либо в другом месте, - отметил тогда президент. - Оно крепче, чем во многих других странах".
По мнению президента, гораздо хуже обстояла ситуация в 1990-е и начале 2000-х, когда появилось несметное количество учебников. "Это превратилось просто в бизнес на бюджетных деньгах. Мне коллеги говорили, что ребенок переходит из одной школы в другую, даже в Москве. Непонятно вообще, как ему отвечать на экзаменах. И другой учебник, и другие требования", - заявил, отвечая на вопросы россиян, Путин.
По мнению президента, единый учебник дает известную степень творчества. "В Советском Союзе был базовый учебник, потом были экспериментальные, еще другие - три категории учебников. В целом, как говорят специалисты, можно этот опыт использовать, иметь базовый учебник. Надо над этим подумать", - сказал тогда глава государства.