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В Казахстане порядка 1,2 тыс. осужденных вышли на свободу по амнистии

Общество
21 июня, 9:24 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 21, июня. /ТАСС

Также отмечается, что еще 2269 осужденным сокращены сроки наказания

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АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. осужденных освобождены из мест лишения свободы в результате амнистии, проведенной в связи с 25-летием независимости Казахстана. Об этом сообщила 21 июня пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики.

В ведомстве информировали, что амнистия в Казахстане официально завершилась. Она прошла в соответствии с законом "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан", который подписан президентом страны в декабре 2016 года. "По результатам проведенной амнистии из мест лишения свободы освободились порядка 1200 осужденных, еще 2269 осужденным сокращены сроки наказания", - сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, освобождены более 6,7 тыс. лиц, которые отбывали срок наказания без изоляции от общества - они состояли на учете службы пробации уголовно-исполнительной системы (УИС) по месту жительства. "В период реализации настоящего закона из мест лишения свободы освободились порядка 40 иностранных граждан, в основном из стран ближнего зарубежья. В настоящее время в учреждениях УИС всего по республике содержатся порядка 1300 граждан СНГ и дальнего зарубежья", - отмечается в сообщении.

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