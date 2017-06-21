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ЕСПЧ зарегистрировал жалобу на отказ в преподавании на русском в Эстонии

Общество
21 июня, 9:28 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 21, июня. /ТАСС

Заявителем по этой жалобе выступила член совета "Русской школы Эстонии" Юлия Мазалова, ребенок которой учится в одной из таких гимназий

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ТАЛЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу на решение правительства Эстонии отказать вести преподавание на русском языке в одной из гимназий страны. Об этом сообщил председатель правления НКО "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков.

"Пройден первый этап. Это означает, что канцелярия суда признала жалобу соответствующей формальным требованиям", - сказал он.

На следующем этапе, по его словам, суд будет принимать решение о приемлемости жалобы об отказе в преподавании на русском языке в Русской гимназии Хааберсти. Заявителем по этой жалобе выступила член совета "Русской школы Эстонии" Юлия Мазалова, ребенок которой учится в указанной гимназии.

Как уточнил Русаков, жалоба основана на Статье 2 протокола №1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, которая гласит, что никому не может быть отказано в праве на образование. Тем не менее спрогнозировать исход дела правозащитник не берется.

"На данный момент трудно спрогнозировать, какое решение будет принято, но в любом случае у нас нет другого международного суда, куда можно было бы обратиться с этим вопросом и чье решение, в отличие от бесконечных рекомендаций международных правозащитных организаций, будет обязательным для исполнения", - заявил Русаков.

В 2015 году попечительские советы двух школ Таллина приняли решение выбрать в качестве языка обучения русский, эту инициативу поддержало городское собрание Таллина. Однако правительство гимназиям в этом праве отказало.

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