Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура не нашла нарушений в оплате труда работников детсада в Астрахани

Общество
21 июня, 11:57 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

Одна из воспитательниц детского сада во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила о низкой заработной плате

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 21 июня. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Прокуратура Астраханской области завершила проверку детского сада №111, одна из воспитательниц которого во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила о низкой заработной плате.

"Проверка завершена, нарушений трудовых прав работников по факту начисления и выплат зарплат в данном детском саду не выявлено", - сообщили в среду ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что во время "Прямой линии" с президентом воспитатель из Астрахани написала, что в мае заработала всего 7 тысяч 935 рублей. Областная прокуратура провела проверку. Вместе с тем, в Министерстве образования и науки области сообщили, что средняя зарплата в данном детском саду (№111) в 2016 году составляла 18 тысяч 895 рублей, в первом квартале этого года - 17 тысяч 547 рублей.

Также, по данным регионального министерства, планируется, что областной центр получит дополнительно 47,88 млн рублей на оплату труда работников сферы образования. Таким образом, уже во втором полугодии этого года заработная плата воспитателей детских садов в Астрахани составит 21 тысячу 053 рубля, в отличие от средней зарплаты 19 тысяч 686 рублей по итогам 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
2
Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Скончался бывший начальник отечественной нелегальной разведки Юрий Дроздов
5
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Администрация Кузбасса подтвердила информацию об операции Тулееву
Темы дня
Загрузка...
Реклама