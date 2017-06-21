Прокуратура не нашла нарушений в оплате труда работников детсада в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 21 июня. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Прокуратура Астраханской области завершила проверку детского сада №111, одна из воспитательниц которого во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила о низкой заработной плате.

"Проверка завершена, нарушений трудовых прав работников по факту начисления и выплат зарплат в данном детском саду не выявлено", - сообщили в среду ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что во время "Прямой линии" с президентом воспитатель из Астрахани написала, что в мае заработала всего 7 тысяч 935 рублей. Областная прокуратура провела проверку. Вместе с тем, в Министерстве образования и науки области сообщили, что средняя зарплата в данном детском саду (№111) в 2016 году составляла 18 тысяч 895 рублей, в первом квартале этого года - 17 тысяч 547 рублей.

Также, по данным регионального министерства, планируется, что областной центр получит дополнительно 47,88 млн рублей на оплату труда работников сферы образования. Таким образом, уже во втором полугодии этого года заработная плата воспитателей детских садов в Астрахани составит 21 тысячу 053 рубля, в отличие от средней зарплаты 19 тысяч 686 рублей по итогам 2016 года.