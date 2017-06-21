В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад

МУРМАНСК, 21 июня. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Снегопад начался в Мурманске с самого утра 21 июня - в день летнего солнцестояния, самый длинный день лета. Низкая температура и дожди отмечались в городе с начала недели, а этой ночью его накрыло снегом, сообщает корреспондент ТАСС.

На дорогах снежный покров разбивается колесами машин и тает, а на газонах продолжает лежать. Белыми стали и сопки вокруг города. Как сообщили в мурманском гидрометцентре, такая погода сохранится минимум до конца дня. "21 июня в Мурманской области местами осадки в виде дождя и мокрого снега", - уточнили синоптики.

В гидрометцентре отметили, что в последние дни погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся из Архангельской области. Из-за него на регион обрушились осадки, а также снизилась температура. По ночам в отдельных районах столбик термометра приближается к нулевой отметке.

При этом, как сообщила ТАСС начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен, снег до середины июня аномалией для области не считается. Однако для второй половины июня снегопады на широте Мурманска уже большая редкость.

Рекорды весь год

Снегопады за прошедший год поставили в Мурманске не один рекорд. Как сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре, особенно "урожайным" был декабрь, когда зафиксировали абсолютный рекорд по количеству выпавшего снега: только за первые две декады уровень осадков оказался выше, чем за всю 80-летнюю историю метеонаблюдений в регионе за данный месяц.

По данным синоптиков, за 20 дней декабря в Мурманске выпало 92,7 мм осадков, что составляет 250% от климатической нормы для этого месяца. Предыдущий рекорд - 83 мм осадков за месяц - был зафиксирован в декабре 1952 года.

В январе аномалии продолжились. Количество осадков в Мурманске превысило полторы месячные нормы, по области - до двух норм. Так, только за 20-21 января в Мурманске выпала половина месячной нормы.

При этом снегопады в области продолжались и всю весну вплоть до 4 июня. После этого наступило небольшое потепление, но только до 18 июня, после этого опять резко похолодало.

Опоздавший паводок

Из-за холодной и снежной весны паводок в регионе также оказался за пределами нормы. Как сообщили в региональном управлении МЧС, прохождение пиков паводков на крупнейших водоемах региона был 9-12 июня, что позже нормы на 15-20 дней и позже прошлого года на 30-35 дней.

На реках северо-востока области и на горных реках пики весеннего половодья проходят в эти дни, это позже нормы на 10-20 дней и позже прошлого года на 25-40 дней. При этом уровень воды остается в пределах нормы. Ряд водоемов на севере области до сих пор остается подо льдом.