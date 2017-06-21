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Школьники из Мурманской области пройдут курс молодого ученого в природном заповеднике

Общество
21 июня, 18:37 UTC+3 МУРМАНСК /Корр. ТАСС, Илья Виноградов

В лагере для школьников организуют встречи с учеными, походы и занятия со специалистами образовательных и научных учреждений разных регионов

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МУРМАНСК, 21 июня. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Заповедник "Пасвик" в Мурманской области открыл лагерь для школьников, где они будут осваивать научные методы изучения природы. Здесь будут отдыхать и учиться 26 школьников Печенгского района, рассказала ТАСС методист экологического просвещения заповедника Оксана Кротова.

"Школьники в ходе деятельности лагеря будут участвовать в научно-исследовательской работе", - сказала она.

Шаг в науку

С помощью переносных метеостанцией учащиеся будут изучать погоду. Также в их распоряжении полевые лаборатории. С их помощью дети проведут исследования воды и почвы. Также они будут участвовать в кольцевании птиц, создании поделок из природных материалов и других мероприятиях.

Обучать школьников будут как сотрудники заповедника, так и гости из образовательных и научных учреждений из разных регионов. Их ждут общение с учеными, просмотр научно-популярных фильмов и походы.

Это единственный подобный лагерь в регионе. Он проводится уже девять лет усилиями сотрудников заповедника при поддержке компании "Норникель". В него принимают школьников всех возрастов, некоторые приезжают сюда каждый год.

Уникальный заповедник

Заповедник "Пасвик" создан в июле 1992 года для сохранения и изучения самых северных в Европе сосновых лесов, обширных водно-болотных угодий мирового значения, фауны водоплавающих птиц и ведения комплексного мониторинга северных экосистем. Он представляет собой уникальную особо охраняемую природную территорию. Располагается в долине реки Паз, вытекающей из озера Инари в Финляндии, протекающей по России и впадающей в Баренцево море в Норвегии. Площадь заповедника - 14,6 тыс. гектаров.

В заповеднике обитают занесенные к Красную книгу виды. "Пасвик" входит в трехсторонний трансграничный парк "Пасвик-Инари", располагающийся также на территории Норвегии и Финляндии. Заповедник является единственным в России, состоящим в Федерации ЕВРОПАРК. Он также участвует в работе российско-норвежской межправительственной комиссии по охране окружающей среды, российско-финской комиссии по приграничным водоемам, российско-финской межправительственной рабочей группы по охране окружающей среды. "Пасвик" изначально стал одной из площадок политических, административных и культурных отношений трех государств.

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