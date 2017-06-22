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ООН: население Земли к 2050 году превысит 9,8 млрд человек

Общество
22 июня, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Согласно исследованию организации, рост населения на планете происходит в основном за счет 47 наименее развитых стран

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© AP Photo/Ariana Cubillos

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Население Земли увеличится к 2050 году с нынешних 7,6 млрд человек до 9,8 миллиарда, а в 2100 году достигнет 11,2 млрд человек, даже несмотря на снижение общего уровня рождаемости. Об этом говорится в докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, опубликованном в среду.

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Согласно исследованию, рост населения на планете происходит в основном за счет 47 наименее развитых стран, в которых уровень рождаемости составляет 4,3 ребенка на одну женщину. Общее количество жителей в этих государствах, составляющее сейчас один миллиард, к 2050 году достигнет 1,9 миллиарда. Население 26 африканских стран за тот же период удвоится, говорится в докладе.

"При нынешнем ежегодном росте населения в 83 млн человек мы ожидаем сохранения этой тенденция даже с учетом того, что уровень рождаемости (в мире) продолжит снижаться", - полагают авторы исследования. Падение общего уровня рождаемости они связывают со старением населения Земли. Ожидается, что количество людей старше 60 лет к 2100 году утроится и будет составлять 3,1 миллиарда. По данным ООН, с 2010 по 2015 годы уровень рождаемости был ниже необходимого для воспроизводства населения в 83 странах, на которые приходится 46% всего населения Земли.

Снижение уровня рождаемости наблюдается и в Африке: если в период 2000-2005 годов этот показатель составлял там 5,1 ребенка на одну женщину, то с 2010 по 2015 год он уменьшился до 4,7. В то же время население Черного континента постепенно стареет. "Хотя африканское население будет оставаться относительно молодым на протяжении еще нескольких десятилетий, доля тех, кто старше 60 лет, увеличится с нынешних 5% до 9% в 2050 году и примерно до 20% к концу века", - отмечается в докладе.

В исследовании содержится также прогноз роста населения Индии - оно должно будет превысить население Китая в 2024 году, достигнув отметки 1,4 млрд человек. Кроме того, эксперты ООН полагают, что к 2050 году США утратят свое нынешнее положение третьей по численности населения страны, уступив это место Нигерии, которая сейчас находится на седьмом месте.

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