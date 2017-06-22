Супруг королевы Великобритании выписан из больницы

ЛОНДОН, 22 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филип выписан из больницы, куда его доставили в ночь на среду в связи с инфекцией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель Букингемского дворца.

"Герцог Эдинбургский покинул Госпиталь имени короля Георга VII", - проинформировала она. В ответ на просьбу корреспондента ТАСС сообщить о состоянии здоровья принца Филипа сотрудница дворца сказала: "Мне нечего добавить к той информации, которую я вам передала".

В среду Букингемский дворец распространил сообщение, что герцог, который в тот день должен был присутствовать на тронной речи королевы в парламенте, где в итоге его заменил принц Чарльз, был госпитализирован "в качестве предупредительной меры для лечения инфекции его более раннего заболевания". Тогда собеседница ТАСС во дворце заметила, что принц Филип "находится в хорошем расположении, но расстроен, что пропустит церемонию открытия парламента и королевские скачки в Аскоте".

10 июня принц Филип отпраздновал свой 96-й день рождения. В мае Букингемский дворец проинформировал, что с предстоящей осени герцог Эдинбургский отойдет от исполнения общественных обязанностей члена королевской семьи, однако вплоть до конца августа будет принимать участие в запланированных мероприятиях как индивидуально, так сопровождая королеву. После этого он не станет принимать новые приглашения для визитов или участия в тех или иных церемониях, однако он может выбирать по своему усмотрению те общественные мероприятия, которые ему время от времени захочется посещать. Он также останется патроном, председателем или членом 780 общественных организаций, однако не сможет играть в их деятельности активную роль.