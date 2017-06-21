Супруг королевы Великобритании госпитализирован в связи с инфекцией

ЛОНДОН, 21 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Супруг королевы Великобритании герцог Эдинбургский Филип помещен в больницу в связи с инфекцией, но находится в хорошем расположении духа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в Букингемском дворце.

"Герцог был помещен в госпиталь имени короля Георга VII минувшей ночью в качестве предупредительной меры для лечения инфекции", - информировали в официальной лондонской резиденции британского монарха.

Таким образом принц Филип пропустит тронную речь, которую королева произнесет в этот же день в британском парламенте, открывая первую сессию законодательного органа нового созыва. "Он находится в хорошем расположении, но расстроен, что пропустит церемонию открытия парламента и королевские скачки в Аскоте", - сообщила собеседница агентства. Она добавила, что в этой связи в парламенте королеву "будет сопровождать принц Уэльский Чарльз".

"Королева постоянно получает информацию (о состоянии супруга. - прим. ТАСС) и посетит королевские скачки в Аскотте сегодня во второй половине дня, как и было запланировано", - сообщили в Букингемском дворце.

10 июня принц Филип отпраздновал свой 96-й день рождения. В мае Букингемский дворец проинформировал, что он с предстоящей осени отойдет от исполнения общественных обязанностей члена королевской семьи. Однако вплоть до конца августа Филип будет принимать участие в запланированных мероприятиях как индивидуально, так и сопровождая королеву.

Затем герцог Эдинбургский не станет принимать новые приглашения для совершения визитов или участия в тех или иных церемониях, однако может выбирать по своему усмотрению те общественные мероприятия, которые ему время от времени захочется посещать. Он также останется патроном, председателем или членом 780 общественных организаций, однако не сможет играть в их деятельности активной роли.