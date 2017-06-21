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Елизавета II представит в парламенте программу деятельности правительства

Международная панорама
21 июня, 3:09 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, июня. /ТАСС

Таким образом, королева Великобритании откроет первую сессию законодательного органа нового созыва, который был сформирован по итогам выборов, прошедших 8 июня

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Елизавета II

Елизавета II

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II выступит с тронной речью в парламенте, открыв первую сессию законодательного органа нового созыва. Он был сформирован по итогам выборов, прошедших 8 июня.

Елизавета II в своем послании представит программу деятельности правительства на предстоящие два года. Эта речь пишется членами кабинета министров и утверждается канцелярией премьера. Сама же королева не имеет права вносить в нее какие-либо изменения, даже если она не одобряет выдвигаемых правительством предложений.

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По итогам парламентских выборов правящая Консервативная партия потеряла парламентское большинство и вынуждена была вести переговоры с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии, чтобы рассчитывать на ее голоса при голосовании в Палате общин. Эти дискуссии до сих пор не завершены. Именно по этой причине содержание речи монарха, выдержки из которой обычно просачиваются в СМИ, на этот раз находится под секретом, а сама церемония была перенесена на два дня.

После произнесения тронной речи в течение нескольких дней обе палаты - Палата общин и Палата лордов - ведут дебаты по ее основным положениям. После этого речь выносят на голосование в Палату общин, что рассматривается как выражение доверия правительству. В теории партии могут вносить в речь поправки, вынося их на голосование, однако дело до этого обычно не доходит. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что внесет поправки, обещав премьер-министру Терезе Мэй жесткое противостояние в парламенте с самого первого дня его работы.

Будет ли речь отвергнута?

При этом лидер лейбористов не исключил возможности непринятия текста послания королевы, что в перспективе вынудит правительство подать в отставку. Подобное произошло в январе 1924 года, когда парламент отверг тронную речь короля Георга V, которую составили консерваторы.

По информации газеты Daily Telegraph, не исключено, что идея лейбористов будет поддержана партией "Либеральные демократы" и Шотландской национальной партией. По данным издания, среди поправок, которые они намерены предложить к программе правительства, - более легкий доступ к общему рынку ЕС после того, как Великобритания выйдет из сообщества, дополнительные многомиллионные инвестиции в Национальную службу здравоохранения, открытая граница после Brexit между входящей в состав Великобритании Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Без кареты и короны

Тронная речь королевы является формальностью, но она имеет большое значение для британской монархии. Как сообщили ТАСС в Букингемском дворце, в этом году Елизавета II отправится в Вестминстер не в золоченой карете, запряженной шестеркой лошадей, а на автомобиле.

"Кареты не будет, а королева будет одета в повседневное платье и шляпу", - сообщила собеседница агентства.

"Церемония открытия сессии парламента изначально была запланирована таким образом, чтобы пройти через два дня после парада в честь дня королевы (он прошел 17 июня - прим. ТАСС). Чтобы позволить Ее Величеству принять участие в церемонии открытия сессии парламента в рамках поддержки парламентаризма и конституционного процесса, программа королевы была пересмотрена. Учитывая измененный календарь, церемония открытия сессии парламента пройдет при сокращенных церемониальных элементах", - отметили в Букингемском дворе.

Во время выступления на голове у монарха будет шляпа, а не традиционная корона. Не наденет королева и официальный наряд, включающий белоснежную горностаевую мантию.

"Корона будет находиться в зале, однако королева будет в шляпе, а платье останется тем же", - пояснила собеседница агентства. По ее словам, за последние 64 года правления Елизаветы II подобное происходило лишь один раз в 1974 году. "Тогда также прошли досрочные парламентские выборы, однако на тот момент церемония прошла по еще более сокращенной схеме - королевских регалий вообще не было в зале", - рассказали в Букингемском дворце.

Депутат в заложниках

Пока Елизавета II будет пребывать в парламенте, в качестве заложника в ее дворце будет находиться один из депутатов. Эта церемония, история которой насчитывает не одну сотню лет, изначально была призвана гарантировать возвращение монарха обратно в свою резиденцию в целости и сохранности. Стражники королевы (йомены) проверят, нет ли в парламенте взрывных устройств, памятуя о "пороховом заговоре" Гая Фокса и его сообщников в 1605 году.

Королеву будет сопровождать ее супруг, герцог Эдинбургский Филип. После того как Елизавета II займет свое место на троне, в Палату лордов прибудут депутаты Палаты общин во главе с премьер-министром Терезой Мэй. Они будут слушать речь стоя.

Со своей коронации в 1953 году Елизавета II всего дважды пропустила эту церемонию. В 1959 году и 1963 году она не появлялась в парламенте, поскольку была беременна. Речь тогда читал с позволения королевы лорд-канцлер, спикер Палаты лордов.

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