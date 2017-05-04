Sky: Елизавета II и принц Филип показались на публике

ЛОНДОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Королева Великобритании Елизавета II вместе со своим супругом герцогом Эдинбургским принцем Филипом показались сегодня на публике. На кадрах, показанных телеканалом Sky News, запечатлено, как королевская чета выходит из лондонского дворца Сент-Джеймс, в часовне которого прошла церемония вручения ордена "За заслуги".

Букингемский дворец 4 мая объявил о том, что герцог Эдинбургский, которому 10 июня исполнится 96 лет, с осени перестанет исполнять общественные обязанности в качестве члена королевской семьи. До августа он будет принимать участие в запланированных мероприятиях как индивидуально, так и сопровождая 91-летнюю Елизавету II.

В резиденции монарха также отметили, что с осени Филип не станет принимать приглашения для совершения визитов или участия в официальных церемониях, однако сможет выбирать по своему усмотрению те общественные мероприятия, которые ему захочется посетить. Он также будет номинально возглавлять или входить в состав 780 общественных организаций, однако перестанет играть активную роль в их деятельности.

Обязанности супруга королевы Великобритании в основном состоят в сопровождении монарха в поездках по стране, государствам - членам Содружества наций и другим странам. Герцог Эдинбургский также присутствует на большинстве мероприятий с участием монарха, в том числе во время тронной речи в парламенте. При этом сам супруг королевы почти никогда не делает публичных заявлений и редко дает интервью.