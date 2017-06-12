СМИ: речь Елизаветы II с изложением программы правительства отложена

ЛОНДОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Произнесение тронной речи королевы Великобритании Елизаветы II, в которой правительство изложит основные законодательные инициативы на ближайший парламентский год, будет отложено на несколько дней. Об этом сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на свои источники.

Торжественная церемония была намечена на 19 июня. По информации газеты The Guardian, одна из возможных причин задержки - необходимость согласовать положения речи между Консервативной партией премьер-министра Терезы Мэй и Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии. После того, как тори потеряли парламентское большинство в Палате общин на выборах, состоявшихся 8 июня, им пришлось сформировать правительство меньшинства и начать переговоры с ДЮП для того чтобы рассчитывать на их поддержку при голосовании в парламенте. Переговоры Мэй с первым министром Северной Ирландии и лидером ДЮП Арлин Фостер намечены на 13 июня.

Тронная речь королевы является формальностью, однако имеет важнейшее значение для британской монархии. Ее текст готовится членами правительства, одобряется премьер-министром, и считается, что королева до последнего момента не знает содержания своего послания членам парламента. После произнесения тронной речи в течение нескольких дней обе палаты ведут дебаты по основным ее положениям.

Затем речь выносится на голосование в Палату общин, что рассматривается как вынесение вотума доверия правительству. В теории партии могут вносить в речь поправки, вынося их на голосование, однако обычно до этого дела не доходит. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уже пообещал, что внесет поправки в тронную речь королевы, что стало по сути вызовом Мэй и предупреждением, что жесткое противостояние в парламенте начнется с самого начала действия законодательного органа нового созыва.

Также 12 июня стало известно о задержке с началом другого процесса - переговоров между Лондоном и Брюсселем по поводу выхода страны из состава ЕС. Они также должны были стартовать 19 июня, однако, как сообщил в понедельник британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, в этот день этого может и не произойти. Примечательно, что причиной этого Дэвис назвал как раз совпадение начала переговоров с датой произнесения тронной речи, которая потребует от него присутствия в парламенте в Лондоне.