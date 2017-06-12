Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: речь Елизаветы II с изложением программы правительства отложена

Международная панорама
12 июня, 15:19 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

В качестве одной из возможных причин называется необходимость согласовать положения речи между Консервативной партией премьера Терезы Мэй и Демократической юнионистской партией Северной Ирландии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Произнесение тронной речи королевы Великобритании Елизаветы II, в которой правительство изложит основные законодательные инициативы на ближайший парламентский год, будет отложено на несколько дней. Об этом сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на свои источники.

Читайте также новости по теме:
Парламентские выборы в Великобритании
© EPA/Nigel Roddis

Лидер британских лейбористов пообещал поднять в парламенте вопрос о доверии правительству

Борис Джонсон отверг спекуляции СМИ по поводу его желания сменить Мэй на посту премьера

СМИ: пять членов британского правительства призвали Джонсона занять пост премьера

Торжественная церемония была намечена на 19 июня. По информации газеты The Guardian, одна из возможных причин задержки - необходимость согласовать положения речи между Консервативной партией премьер-министра Терезы Мэй и Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии. После того, как тори потеряли парламентское большинство в Палате общин на выборах, состоявшихся 8 июня, им пришлось сформировать правительство меньшинства и начать переговоры с ДЮП для того чтобы рассчитывать на их поддержку при голосовании в парламенте. Переговоры Мэй с первым министром Северной Ирландии и лидером ДЮП Арлин Фостер намечены на 13 июня.

Тронная речь королевы является формальностью, однако имеет важнейшее значение для британской монархии. Ее текст готовится членами правительства, одобряется премьер-министром, и считается, что королева до последнего момента не знает содержания своего послания членам парламента. После произнесения тронной речи в течение нескольких дней обе палаты ведут дебаты по основным ее положениям.

Затем речь выносится на голосование в Палату общин, что рассматривается как вынесение вотума доверия правительству. В теории партии могут вносить в речь поправки, вынося их на голосование, однако обычно до этого дела не доходит. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уже пообещал, что внесет поправки в тронную речь королевы, что стало по сути вызовом Мэй и предупреждением, что жесткое противостояние в парламенте начнется с самого начала действия законодательного органа нового созыва.

Также 12 июня стало известно о задержке с началом другого процесса - переговоров между Лондоном и Брюсселем по поводу выхода страны из состава ЕС. Они также должны были стартовать 19 июня, однако, как сообщил в понедельник британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, в этот день этого может и не произойти. Примечательно, что причиной этого Дэвис назвал как раз совпадение начала переговоров с датой произнесения тронной речи, которая потребует от него присутствия в парламенте в Лондоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Парламентские выборы в Великобритании
Страны
Великобритания
Персоны
Елизавета II
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине
2
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
3
Премьер-министр Венгрии обвинил Брюссель в пособничестве террористам
4
Полиция задержала Алексея Навального
5
Эксперты назвали основные риски для российской экономики
6
День России. Онлайн-трансляция
7
Климкин: россияне должны предварительно информировать о намерении посетить Украину
Темы дня
Загрузка...
Реклама