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Мэй отправится 13 июня во Францию для обсуждения Brexit

Международная панорама
11 июня, 22:59 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Премьер-министр Великобритании 12 июня встретится с кабинетом министров

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ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится 13 июня во Францию для встречи с президентом Эмманюэлем Макроном, в ходе которой планируется обсудить вопрос выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом глава британского правительства заявила в эфире телеканала Sky News.

"Я назначила членов правительства сегодня и встречусь с кабинетом министров завтра (12 июня). Во вторник (13 июня) я отправлюсь во Францию для встречи с президентом Макроном. Важно приступить к подготовке к переговорам по Brexit", - сказала она.

Мэй 11 июня сформировала правительство меньшинства по итогам всеобщих парламентских выборов, прошедших 8 июня.

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Темы
Brexit Парламентские выборы в Великобритании
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Мэй, Тереза Макрон, Эмманюэль
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