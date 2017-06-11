Мэй отправится 13 июня во Францию для обсуждения Brexit

ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится 13 июня во Францию для встречи с президентом Эмманюэлем Макроном, в ходе которой планируется обсудить вопрос выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом глава британского правительства заявила в эфире телеканала Sky News.

"Я назначила членов правительства сегодня и встречусь с кабинетом министров завтра (12 июня). Во вторник (13 июня) я отправлюсь во Францию для встречи с президентом Макроном. Важно приступить к подготовке к переговорам по Brexit", - сказала она.

Мэй 11 июня сформировала правительство меньшинства по итогам всеобщих парламентских выборов, прошедших 8 июня.