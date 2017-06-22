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Минэкологии Подмосковья перераспределяет потоки с полигона ТБО "Кучино" в Балашихе

Общество
22 июня, 17:51 дата обновления: 22 июня, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ранее губернатор поручил закрыть свалку в Балашихе к 23 июня

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области занялось срочным перераспределением потоков коммунальных отходов, которые должны были быть захоронены на полигоне ТБО "Кучино" в Балашихинском районе, поскольку губернатор Андрей Воробьев распорядился закрыть объект к 23 июня. Об этом в четверг сообщил министр экологии региона Александр Коган.

"В настоящий момент в оперативном режиме прорабатывается логистика перераспределения потоков коммунальных отходов, поступающих на полигон, а также перечень мер, которые необходимо осуществить для обеспечения экологической безопасности до момента начала рекультивации ТБО "Кучино", - приводит его слова пресс-служба министерства.

Эксплуатация полигона будет остановлена с утра 23 июня, добавил Коган. Рекультивация полигона начнется в 2018 году, ее проект будет разработан в ближайшее время.

Минэкологии намерено определить, кто будет обслуживать закрытый полигон до момента рекультивации, чтобы не допустить резкого ухудшения экологической ситуации на территории, прилегающей к "Кучино", резюмировал министр.

Процесс ускорился

Минэкологии Подмосковья намеревалось закрыть свалку в конце декабря 2018 года, с 1 января 2019 года остановить прием мусора, одновременно начав там рекультивацию, сообщал в среду ТАСС по итогам заседания специальной рабочей группы. Министр экологии региона Коган тогда пояснил, что мгновенное закрытие полигона может нанести серьезный вред окружающей среде из-за утечки свалочного газа, инфильтрата и пожароопасности полигона.

Рекультивация, по плану министерства, должна была занять два года и завершиться высадкой деревьев к 2020 году. Однако президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО" Кучино" в течение месяца.

"Послушайте меня, и чтобы Воробьев (губернатор Московской области Андрей Воробьев - прим. ТАСС.) меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку!" - сказал Путин. Он добавил, что все необходимые документы должны быть подготовлены в самые короткие сроки.

Во время "Прямой линии" с президентом РФ 15 июня жители Балашихи пожаловались на расположенную в 200 метрах от жилых кварталов огромную свалку, которая является самой большой в Московской области. По их словам, вредные испарения и неприятный запах мешают комфортному проживанию в городе, однако местные власти не реагируют должным образом на обращения по этой проблеме.

По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.

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