В Госдуме решили доработать законопроект об ужесточении штрафов за стоянку на газоне

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству принял решение доработать законопроект об ужесточении штрафов за стоянку на газоне, внесенный в нижнюю палату заксобранием Свердловской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе комитета.
По его словам, инициатива предполагает введение административной ответственности в виде штрафа от 1 до 5 тыс. рублей за проезд или стоянку транспортных средств на газонах и других озелененных территориях. Составление протоколов и рассмотрение правонарушений предлагается возложить на участковых уполномоченных полиции и сотрудников органов местного самоуправления.
"В федеральном законодательстве отсутствует определение понятия "газон". А понятие "озелененные территории" хоть и введено в действующее законодательство с 2009 года, но содержание этого термина до настоящего времени не раскрыто. Такая юридическая неопределенность используемых в проекте терминов несет в себе риск неограниченного усмотрения в процессе правоприменения его положений. Этот риск необходимо исключить, доработав законопроект", - цитирует Крашенинникова пресс-служба комитета.
Кроме того, как отметил Крашенинников, если газон примыкает к проезжей части, то он является элементом дороги, и тогда нарушения должны рассматривать сотрудники Госавтоинспекции в соответствии с правилами дорожного движения. Однако если машина припаркована на газоне, примыкающем к тротуару, то сотрудники ГИБДД не уполномочены заниматься этим вопросом, поскольку элементом дороги газон в таком случае не является. Кроме того, по словам парламентария, в законопроекте необходимо уточнить перечень объектов благоустройства и озелененных участков.
"Необходимы меры для более полной защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду, для сохранения и приумножения благоустроенных и озелененных территорий в городах и других населенных пунктах. Актуальность этого вопроса не вызывает никаких сомнений", - заключил Крашенинников, подчеркнув, что комитет принял решение "значительно доработать законопроект".