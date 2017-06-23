Путин призвал выпускников школ не бояться своих амбиций и постановки сверхзадач

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ 2017 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.
"Сегодня у вас особенный день. Вы прощаетесь со школой, с замечательной, интересной, незабываемой школьной жизнью, расстаетесь со своими учителями, которые открыли для вас мир знаний, научили труду и усердию, старались воспитать вас честными, порядочными людьми", - говорится, в частности, в поздравительном послании главы государства.
"Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто- то еще думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал", - призвал Путин.
"Наша страна, наша Родина, Россия надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах", - подчеркнул президент и пожелал выпускникам удачи.