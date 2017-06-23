В Заксобрании Петербурга предлагают запретить продажу алкоголя ночью на вынос

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга может принять поправки в региональный закон об обороте алкогольной продукции, которые запретят продажу спиртных напитков в ночное время на вынос. Их одобрил Комитет по законодательству городского парламента, но запрет вступит в силу не раньше осени - принять его до завершения весенней сессии депутаты не успевают, сообщили ТАСС в аппарате Заксобрания.
"Этот вопрос не был внесен в повестку последнего заседания городского парламента 28 июня, он будет рассматривается уже в осеннюю сессию", - сказал собеседник агентства.
По словам авторов поправок, инициатива направлена против продажи алкоголя ночью в магазинах, которые работают под видом заведений общественного питания. "Особенно вопросы вызывают магазины "24 часа", которые продают алкоголь под видом баров и рюмочных. Предприниматели выискивают лазейки в законодательстве, откупоривают бутылку и отдают ее на вынос. С точки зрения закона к ним не придерешься: тара, в которой продается алкоголь, открыта. Но на деле выходит, что это обычный магазин, где в ночное время можно купить на вынос абсолютно любой спиртной напиток", - сказал журналистам глава Комитета по законодательству Денис Четырбок.
В настоящее время на территории Санкт-Петербурга продажа любых алкогольных напитков запрещена с 10 часов вечера до 11 часов утра.