Попугаи, цветы, дартс или рулетка: выберите лучшие шляпки на скачках в Аскоте

Ежегодные королевские скачки в Аскоте являются одним из самых престижных конных соревнований в Великобритании. Это не только спортивное, но и светское мероприятие, ведущее свою историю с 1711 года и имеющее давно сложившиеся традиции. Одна из них - строгий дресс-код. Для женщин обязательным атрибутом является шляпа. Запрещено надевать слишком короткие платья или юбки. Мужчины должны быть в костюме, носить галстук и темную обувь.

Требования к одежде в королевской ложе, куда можно попасть только по рекомендации ее постоянного посетителя, еще строже. Так, туда не допускаются женщины в платьях с глубокими вырезами и непокрытыми плечами, а мужчины должны быть во фраке и носить цилиндр.

К выбору нарядов посетительницы скачек подходят с невероятной фантазией, уделяя особое внимание головным уборам. ТАСС предлагает вам выбрать лучшие шляпки скачек 2017 года.