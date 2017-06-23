Попугаи, цветы, дартс или рулетка: выберите лучшие шляпки на скачках в Аскоте

Президентская библиотека предложила свою площадку для проведения шахматных турнировСпорт 23 июня, 18:34
Сервис такси в США будет ездить на электромобиляхСоциальная ответственность 23 июня, 18:33
Около 37 тыс. болельщиков ожидается на матче сборных Мексики и РоссииСпорт 23 июня, 18:31
Соревнования Спартакиады по парусному спорту стартовали в ТаганрогеСпорт 23 июня, 18:23
Китайские власти пообещали бороться с загрязнением почвСоциальная ответственность 23 июня, 18:21
Кэти Дува: Ковалев проведет следующий бой в четвертом квартале годаСпорт 23 июня, 18:08
Просьбы фондов о срочных пожертвованиях собирают меньше денегСоциальная ответственность 23 июня, 18:01
Мужская сборная России победила поляков на командном чемпионате мира по шахматамСпорт 23 июня, 17:56
Петреску намерен пожаловаться на ФК "Кубань" в Спортивный арбитражный судСпорт 23 июня, 17:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Ежегодные королевские скачки в Аскоте являются одним из самых престижных конных соревнований в Великобритании. Это не только спортивное, но и светское мероприятие, ведущее свою историю с 1711 года и имеющее давно сложившиеся традиции. Одна из них - строгий дресс-код. Для женщин обязательным атрибутом является шляпа. Запрещено надевать слишком короткие платья или юбки. Мужчины должны быть в костюме, носить галстук и темную обувь.
Требования к одежде в королевской ложе, куда можно попасть только по рекомендации ее постоянного посетителя, еще строже. Так, туда не допускаются женщины в платьях с глубокими вырезами и непокрытыми плечами, а мужчины должны быть во фраке и носить цилиндр.
К выбору нарядов посетительницы скачек подходят с невероятной фантазией, уделяя особое внимание головным уборам. ТАСС предлагает вам выбрать лучшие шляпки скачек 2017 года.