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Попугаи, цветы, дартс или рулетка: выберите лучшие шляпки на скачках в Аскоте

Общество
23 июня, 17:40 UTC+3

Королевские скачки не столько спортивное, сколько светские мероприятие, где основное внимание привлекают не скакуны, а головные уборы дам

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Посетители королевских скачек в Аскоте

© Jack Taylor/Getty Images

Ежегодные королевские скачки в Аскоте являются одним из самых престижных конных соревнований в Великобритании. Это не только спортивное, но и светское мероприятие, ведущее свою историю с 1711 года и имеющее давно сложившиеся традиции. Одна из них - строгий дресс-код. Для женщин обязательным атрибутом является шляпа. Запрещено надевать слишком короткие платья или юбки. Мужчины должны быть в костюме, носить галстук и темную обувь.

Требования к одежде в королевской ложе, куда можно попасть только по рекомендации ее постоянного посетителя, еще строже. Так, туда не допускаются женщины в платьях с глубокими вырезами и непокрытыми плечами, а мужчины должны быть во фраке и носить цилиндр.

К выбору нарядов посетительницы скачек подходят с невероятной фантазией, уделяя особое внимание головным уборам. ТАСС предлагает вам выбрать лучшие шляпки скачек 2017 года.

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