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Самолет "ВИМ-Авиа" вылетел из Благовещенска в Москву более чем с 7-часовой задержкой

Общество
23 июня, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

На борту находятся более 200 пассажиров

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа" вылетел из Благовещенска в Москву в пятницу после задержки в семь часов и 20 минут, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Благовещенска.

"Самолет должен был улететь из Благовещенска в 10:00 по местному времени (04:00 мск), но вылетел в 17:20 (11:20 мск). Он полностью загружен - на борту больше 200 пассажиров", - уточнили в справочной.

Ранее сообщалось, что рейс из Москвы должен был прибыть в Благовещенск в 08:00 (02:00 мск), но прибыл только в 15:15 (09:15 мск). Причины задержки руководству аэропорта не сообщили.

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов, это не первая задержка и в Благовещенске. Перевозчик объяснял происходящее поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания.

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