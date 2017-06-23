Кадыров предложил представителям Telegram и Роскомнадзора встретиться в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 23 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил руководителю Роскомнадзора Александру Жарову и создателю Telegram Павлу Дурову встретиться в Грозном и обсудить возможные варианты разрешения конфликта между ними. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

"В интернете сейчас активно обсуждается тема блокировки "Телеграма", так как Павел Дуров и глава Роскомнадзора Александр Жаров не могут найти общий язык. Не хочется, чтобы "Телеграм" блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я как один из активных пользователей мессенджера считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга. Со своей стороны готов в Грозном предоставить площадку для встречи", - написал Кадыров.

Ранее Жаров обратился к Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей Telegram, для внесения в реестр распространения информации (это необходимо по российскому законодательству для работы в России). Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, мессенджер будет заблокирован в РФ до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.