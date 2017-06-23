Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров предложил представителям Telegram и Роскомнадзора встретиться в Чечне

Общество
23 июня, 13:58 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 23, июня. /ТАСС

Глава Чечни "как один из активных пользователей мессенджера" заявил, что "стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 23 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил руководителю Роскомнадзора Александру Жарову и создателю Telegram Павлу Дурову встретиться в Грозном и обсудить возможные варианты разрешения конфликта между ними. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

"В интернете сейчас активно обсуждается тема блокировки "Телеграма", так как Павел Дуров и глава Роскомнадзора Александр Жаров не могут найти общий язык. Не хочется, чтобы "Телеграм" блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я как один из активных пользователей мессенджера считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга. Со своей стороны готов в Грозном предоставить площадку для встречи", - написал Кадыров.

Ранее Жаров обратился к Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей Telegram, для внесения в реестр распространения информации (это необходимо по российскому законодательству для работы в России). Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, мессенджер будет заблокирован в РФ до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Регулирование интернета в России
Страны
Россия
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Жаров, Александр Александрович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
8
Поисковый отряд "Ингрия" из Санкт-Петербурга передал сестре бойца его медали и мундштук
Руководитель муниципальной службы Берислав Мкрконич, журналист Стиепан Богутовац, глава мунициаплитета Гуня Луциг Хрвое, первый секретарь посольства РФ в Хорватии Дмитрий Мальцев у памятника в центре села Гуня, на котором среди имен местных партизан указаны имена советских летчиков
3
Посольство РФ в Хорватии разыскало место гибели советских летчиков времен ВОВ
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве двух женщин в Москве
2
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
3
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
4
В Хабаровском крае арестован опекун, подозреваемый в насилии над приемными дочерьми
5
Володин заявил о необходимости обсудить отмену новогодних каникул с гражданами
6
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
7
Миллионный автомобиль эвакуирован в Москве 23 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама