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Кириенко: основная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов согласована

Общество
23 июня, 16:12 дата обновления: 23 июня, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Первый замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) Сергей Кириенко заявил о том, что основная программа ВФМС согласована.

"Мы ждем от заседания международного организационного комитета рекомендаций и предложений, у нас осталось еще некоторое время. Основная программа ВФДМ (Всемирной федерацией демократической молодежи - прим. ТАСС) согласована, двигаемся в рамках подготовки к этой программе", - сказал Кириенко на второй встрече Международного организационного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), которая проходит в Москве.

Он отметил, что по итогам проходящего заседания Международного организационного комитета могут появиться дополнительные идеи и предложения. "Будем рады оказать содействие в их реализации", - добавил Кириенко.

"Ожидаем, что проведение такого фестиваля даст нам серьезную связь между историей фестивалей 1957, 1985 года и 2017 годом. А самое главное, также как и в предыдущих фестивалях, будет уникальная возможность выстраивания диалога и настоящей дружбы между тысячами молодых людей из разных стран мира", - добавил он.

Кириенко подчеркнул, что ключевую роль в подготовке фестиваля ведет Национальный подготовительный комитет РФ, который сформирован молодежными организациями. "Организация молодежного фестиваля - это задача молодежи, наша задача, как представителей органов власти - оказать содействие, помочь скооринировать, потому что мы ожидаем большего количества гостей", - подчеркнул Кириенко.

"Такие мероприятия определяют будущее всего мира"

По словам Кириенко, фестиваль молодежи и студентов - событие, определяющее будущее его стран-участниц и мира в целом.

"Самое главное в ВФМС - это возможность выстраивания диалога и установления дружеских отношений между молодыми людьми из разных стран мира, так как такие мероприятия определяют будущее всего мира, - сказал он. - Поскольку 20 тыс. молодых участников, которые соберутся в Сочи в октябре, через небольшой срок будут принимать решения, связанные с судьбой каждой отдельно взятой страны, а впоследствии - и с судьбой мира".

"Задача оргкомитета, созданного по инициативе президента РФ... помочь скоординировать процессы, а всей непосредственно подготовкой фестиваля занимаются Организационный комитет ВФМС-2017, а также представители национальных подготовительных комитетов из 25 стран мира", - добавил политик.

Кириенко также поблагодарил Всемирную федерацию демократической молодежи за возможность вновь провести фестиваль в России.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день, 14 октября, в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а как основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тысяч иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из 183 стран мира. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также "развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

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Персоны
Кириенко, Сергей Владиленович
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