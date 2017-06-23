В одном из районов Татарстана выпал снег

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Снег выпал в пятницу утром в одном из районов Татарстана, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Верхнеуслонском районе республики сегодня утром выпали снег и небольшой град. Никаких разрушений в результате выпадения града не зафиксировано, выпавший снег быстро растаял", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, размещенные в соцсетях фотографии, на которых в качестве иллюстрации к новости о снеге запечатлены поврежденные градом дома и машины, на самом деле были сделаны после града, прошедшего накануне в Алтайском крае, к погодным явлениям в Татарстане эти снимки отношения не имеют.

По прогнозу синоптиков, вечером 23 июня, ночью и днем 24 июня на территории Республики Татарстан местами ожидается гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15-18 м/с, днем 24 июня на юго-востоке региона сильный дождь.

Как сообщалось, на этой неделе снегопад прошел в Мурманске. Снег выпал в городе в день летнего солнцестояния. Низкая температура и дожди отмечались в Мурманске с начала недели, а в ночь на 21 июня город накрыло снегом.

Крупный град прошел в четверг в двух селах Косихинского района Алтайского края. В результате пострадал урожай, были разбиты стекла в домах и автомобилях.

Циклоны с Атлантики

В июньском снеге в Поволжье виноваты атмосферные фронты глубоких циклонов с Атлантики и Западной Европы. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

"В июне снег возможен, но бывает это редко. В Нижнем Новгороде снег был 24 июня 1983 года. Случается, что обильный град достигает определенного уровня конденсата. Уже не первый день над европейской территорией России отмечается крайне неустойчивая погода, ее к нам несут активные атмосферные фронты глубоких циклонов, смещающихся с Атлантики и Западной Европы, с Балтики", - отметила Мокеева.

По ее словам, текущие погодные явления позволяют насыщенному влагой воздуху и интенсивным вертикальным движениям воздуха формировать в мощных кучевых облаках градины, плотные частицы льда.

"Сегодня в Татарстане отмечался град диаметром 7,4 мм, отдельные градины могли быть крупнее. В Нижегородской области также сегодня был град, до 4 мм. Такой холодный июнь, температура отстает от нормы от 2 до 5 градусов в отдельных районах", - добавила Мокеева.