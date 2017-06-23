Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В одном из районов Татарстана выпал снег

Общество
23 июня, 18:23 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 23, июня. /ТАСС

В Верхнеуслонском районе республики также прошел небольшой град, при этом никаких разрушений не зафиксировано

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Снег выпал в пятницу утром в одном из районов Татарстана, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Верхнеуслонском районе республики сегодня утром выпали снег и небольшой град. Никаких разрушений в результате выпадения града не зафиксировано, выпавший снег быстро растаял", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, размещенные в соцсетях фотографии, на которых в качестве иллюстрации к новости о снеге запечатлены поврежденные градом дома и машины, на самом деле были сделаны после града, прошедшего накануне в Алтайском крае, к погодным явлениям в Татарстане эти снимки отношения не имеют.

По прогнозу синоптиков, вечером 23 июня, ночью и днем 24 июня на территории Республики Татарстан местами ожидается гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15-18 м/с, днем 24 июня на юго-востоке региона сильный дождь.

Как сообщалось, на этой неделе снегопад прошел в Мурманске. Снег выпал в городе в день летнего солнцестояния. Низкая температура и дожди отмечались в Мурманске с начала недели, а в ночь на 21 июня город накрыло снегом.

Крупный град прошел в четверг в двух селах Косихинского района Алтайского края. В результате пострадал урожай, были разбиты стекла в домах и автомобилях.

Циклоны с Атлантики

В июньском снеге в Поволжье виноваты атмосферные фронты глубоких циклонов с Атлантики и Западной Европы. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

"В июне снег возможен, но бывает это редко. В Нижнем Новгороде снег был 24 июня 1983 года. Случается, что обильный град достигает определенного уровня конденсата. Уже не первый день над европейской территорией России отмечается крайне неустойчивая погода, ее к нам несут активные атмосферные фронты глубоких циклонов, смещающихся с Атлантики и Западной Европы, с Балтики", - отметила Мокеева.

По ее словам, текущие погодные явления позволяют насыщенному влагой воздуху и интенсивным вертикальным движениям воздуха формировать в мощных кучевых облаках градины, плотные частицы льда.

"Сегодня в Татарстане отмечался град диаметром 7,4 мм, отдельные градины могли быть крупнее. В Нижегородской области также сегодня был град, до 4 мм. Такой холодный июнь, температура отстает от нормы от 2 до 5 градусов в отдельных районах", - добавила Мокеева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
8
Поисковый отряд "Ингрия" из Санкт-Петербурга передал сестре бойца его медали и мундштук
Руководитель муниципальной службы Берислав Мкрконич, журналист Стиепан Богутовац, глава мунициаплитета Гуня Луциг Хрвое, первый секретарь посольства РФ в Хорватии Дмитрий Мальцев у памятника в центре села Гуня, на котором среди имен местных партизан указаны имена советских летчиков
3
Посольство РФ в Хорватии разыскало место гибели советских летчиков времен ВОВ
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экспертиза установила, что водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
СК возбудил дело о халатности после смерти 11 младенцев в перинатальном центре в Брянске
4
Полиция не проводила экспертизу на наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе мальчика
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
7
Азаров: ухудшение ситуации на Украине стало причиной инициативы об импичменте Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама