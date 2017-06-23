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Школьники Москвы продолжат выбирать артистов для выпускных через "Активного гражданина"

Общество
23 июня, 23:33 UTC+3 Москва Москва 23, июня. /ТАСС

В пятницу в парке Горького уже в пятый раз проходит общегородской выпускной

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Москва, 23 июня. /ТАСС/. Выбор артистов для выпускных вечеров в Москве будет и дальше организован с помощью голосования на портале "Активный гражданин" по аналогии с голосованием в текущем году. Об этом сообщил журналистам глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский перед началом городского выпускного в Парке Горького.

В пятницу в парке Горького уже в пятый раз проходит общегородской выпускной. "Мне кажется, это очень правильно, когда выпускники, для которых мы делаем этот праздник, сами выбирают, кого они хотят увидеть в этот важных для них вечер", - сказал Кибовский, отвечая на вопрос ТАСС.

Праздничная программа в парке началась в 20:00 мск, темой выпускного стали "Эпохи Москвы" - от XII века до настоящего времени. Для выпускников выступают популярные артисты Баста, Мот, Егор Крид, Тимур Родригес.

Для обеспечения безопасности задействованы 220 сотрудников полиции, 400 сотрудников внутренних войск, 100 сотрудников частных охранных организаций. Также на территории парка дежурят пять бригад скорой помощи и одна бригада Центра экстренной медицинской помощи.

Московские школьники уже несколько лет отмечают выпускной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. В прошлом году выпускной прошел под девизом "Мотор! Поехали!" и был посвящен Году российского кино.

В этом году торжества также запланированы еще на двух площадках: в Зеленограде и Воробьевых горах. Праздник пройдет в ночь с 23 на 24 июня. Завершатся выпускные вечера не позднее 06:00 мск 24 июня.

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