"Гуляли всю ночь до утра": российские школьники отметили выпускной

В ночь с 23 на 24 июня в большинстве российских школ прошли выпускные вечера. В них приняли участие более 617 тыс. бывших учеников старших классов.

По традиции, в конце июня в 11-х классах школ проводится официальная церемония с вручением аттестатов и награждением медалистов. Завершает выпускной встреча рассвета. В Москве популярные места для прогулок выпускников - площадка на Воробьевых горах, Парк Победы и Лужники.

Главный праздник для российских выпускников проходит в Государственном Кремлевском дворце в Москве (ГКД). Выпускной проводится ежегодно с 2002 г. и собирает около 6 тыс. медалистов и победителей олимпиад из Москвы и Московской области, а также других регионов РФ.

В Санкт-Петербурге выпускники собираются на набережных Невы. В городах Приморья молодые люди встречают рассвет на берегу моря. Во многих городах местные власти организуют бесплатные общегородские праздники: "Московский выпускник" в столице, "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, "Вслед за мечтой" в Южно-Сахалинске и др.