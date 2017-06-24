"Гуляли всю ночь до утра": российские школьники отметили выпускной

Bild: бронзовый призер ЧМ Аого может перейти из "Шальке" в "Краснодар"Спорт 24 июня, 14:12
Ласицкене одержала победу в восьмом турнире подряд, выиграв соревнования в ЖуковскомСпорт 24 июня, 13:50
"Гуляли всю ночь до утра": российские школьники отметили выпускнойОбщество 24 июня, 13:45
Музей в Вашингтоне планирует собрать Библии на более чем 2 тыс. языковКультура 24 июня, 13:45
Власти города: клуб "Сочи" пока официально не снят с ПФЛСпорт 24 июня, 13:45
Тренер сборной Германии Лёв пожелал россиянам выйти в полуфинал Кубка конфедерацийСпорт 24 июня, 13:45
Мутко: российский футбол заинтересован в возвращении "Рубина" в элиту чемпионата страныСпорт 24 июня, 13:45
Горецка: немецкие футболисты хотят выиграть группу и получить дополнительный день отдыхаСпорт 24 июня, 13:36
В Китае в результате схода оползня погибли пять человек, 120 пропали без вестиПроисшествия 24 июня, 13:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В ночь с 23 на 24 июня в большинстве российских школ прошли выпускные вечера. В них приняли участие более 617 тыс. бывших учеников старших классов.
По традиции, в конце июня в 11-х классах школ проводится официальная церемония с вручением аттестатов и награждением медалистов. Завершает выпускной встреча рассвета. В Москве популярные места для прогулок выпускников - площадка на Воробьевых горах, Парк Победы и Лужники.
Главный праздник для российских выпускников проходит в Государственном Кремлевском дворце в Москве (ГКД). Выпускной проводится ежегодно с 2002 г. и собирает около 6 тыс. медалистов и победителей олимпиад из Москвы и Московской области, а также других регионов РФ.
В Санкт-Петербурге выпускники собираются на набережных Невы. В городах Приморья молодые люди встречают рассвет на берегу моря. Во многих городах местные власти организуют бесплатные общегородские праздники: "Московский выпускник" в столице, "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, "Вслед за мечтой" в Южно-Сахалинске и др.