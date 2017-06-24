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"Гуляли всю ночь до утра": российские школьники отметили выпускной

Общество
24 июня, 13:45 UTC+3

В ночь на 24 мая в большинстве школ страны прошли традиционные выпускные вечера

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Москва. Выпускники в Парке культуры и отдыха им. Горького
Москва. Выпускники в Парке культуры и отдыха им. Горького
Москва. Выпускники в Парке культуры и отдыха им. Горького
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Евпатория. Выпускники школ во время городского праздника выпускников
Евпатория. Выпускники школ во время городского праздника выпускников
Евпатория. Выпускники школ во время городского праздника выпускников
© Алексей Павлишак/ТАСС
© Алексей Павлишак/ТАСС
© Алексей Павлишак/ТАСС
Омск. Выпускники школ во время праздника выпускников на городской набережной
Омск. Выпускники школ во время праздника выпускников на городской набережной
Омск. Выпускники школ во время праздника выпускников на городской набережной
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Москва. Выпускники в Парке культуры и отдыха им. Горького
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Евпатория. Выпускники школ во время городского праздника выпускников
© Алексей Павлишак/ТАСС
© Алексей Павлишак/ТАСС
© Алексей Павлишак/ТАСС
Омск. Выпускники школ во время праздника выпускников на городской набережной
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В ночь с 23 на 24 июня в большинстве российских школ прошли выпускные вечера. В них приняли участие более 617 тыс. бывших учеников старших классов.

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Выпускные вечера и балы в России. Досье

По традиции, в конце июня в 11-х классах школ проводится официальная церемония с вручением аттестатов и награждением медалистов. Завершает выпускной встреча рассвета. В Москве популярные места для прогулок выпускников - площадка на Воробьевых горах, Парк Победы и Лужники.

Главный праздник для российских выпускников проходит в Государственном Кремлевском дворце в Москве (ГКД). Выпускной проводится ежегодно с 2002 г. и собирает около 6 тыс. медалистов и победителей олимпиад из Москвы и Московской области, а также других регионов РФ.

В Санкт-Петербурге выпускники собираются на набережных Невы. В городах Приморья молодые люди встречают рассвет на берегу моря. Во многих городах местные власти организуют бесплатные общегородские праздники: "Московский выпускник" в столице, "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, "Вслед за мечтой" в Южно-Сахалинске и др.

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