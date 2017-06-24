Путин осмотрел макет международного детского центра "Артек"

ГУРЗУФ, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в международный детский центр "Артек". Глава государства по прибытии осмотрел макет комплекса, где представлены уже действующие сооружения, а также строения, которые планируется возвести в 2017 году, в 2018 году и в дальнейшей перспективе. Президента в ходе осмотра сопровождали вице-премьер РФ Ольга Голодец, советник президента Андрей Фурсенко и глава республики Крым Сергей Аксенов. О планах по развитию комплекса Путину рассказал директор лагеря Алексей Каспржак.

Глава "Артека" рассказал президенту о том, что площадь детского комплекса сопоставима с Монако. Он рассказал также о работах по восстановлению лагеря в 2015 и в 2016 годах, а также о планах по развитию комплекса, чтобы лагерь мог принимать в одну смену одновременно 10 тыс. детей (в настоящее время за одну смену лагерь принимает порядка 3,3 тыс. детей). Он сообщил, что в лагерь приезжают дети не только из России, но и из других стран, в том числе из США, Украины, из стран Европы, из Сирии.

Директор лагеря предложил Путину осмотреть несколько действующих корпусов "Артека", в шутку отметив, что "погода нам в этом благоволит". "Вы думаете?", - ответил Путин, прокомментировав то, что во время его прибытия в лагерь пошел очень сильный дождь.

Встречая президента один из членов делегации, его советник Андрей Фурсенко, также говоря о начавшемся ливне отметил: "Тенденция, однако".

Совсем недавно, 22 июня, президент также попал под сильный дождь во время церемонии возложения венков в Вечному огню по случаю Дня скорби.

МДЦ "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 и 2017 годов он признан лучшим в России.

На 1 июня 2014 года, когда комплекс перешел в ведение российского Министерства образования, инфраструктура "Артека" включала более 400 строений с устаревшими системами водо-, тепло- и электроснабжения, которые были построены в 1961-1989 г. г. Автоматизация отсутствовала, более 80 тыс. кв. м. сооружений имели полный износ, свыше 15 тыс. метров инженерных сетей являлись ветхими.

К настоящему времени восстановлена работа 9 из 10 лагерей, реконструировано 280 тыс. кв. м. различных площадей, 23 км дорог, 19 км инженерных сетей, 6 столовых, 9 спортивных площадок и 3 теннисных корта. В конце 2018 года количество лагерей возрастет до 10. Уже начато строительство нового лагеря "Солнечный", рассчитанного на одновременный прием 1000 детей, с общей площадью застройки 6,1 га. К настоящему моменту на реконструкцию и капремонт затрачено более 11 млрд руб.