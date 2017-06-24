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Поздравление сенаторов, парад оркестров и фейерверк: Вологда отмечает 870-летие

Общество
24 июня, 16:55 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 24, июня. /ТАСС

С праздничным приветствием к вологжанам обратился заместитель председателя Совета Федерации, Герой России Юрий Воробьев

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ВОЛОГДА, 24 июня. /ТАСС/. Торжества по случаю 870-летнего юбилея города начались в субботу в Вологде. Официальный старт празднику был дан в полдень на Кремлевской площади, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Сегодня в Вологду приехали тысячи туристов со всей России, это показатель того, что город занимает достойное место на карте страны. По мнению экспертов, Вологда входит в десятку лучших городов по развитию туризма, семейного и новогоднего отдыха. Город показывает выдающиеся достижения", - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, которого процитировала его пресс-служба.

По его словам, делается все возможное, чтобы областной центр продолжал динамично развиваться. "Строятся новые микрорайоны, социальные объекты, дороги, путепроводные развязки, а в начале августа мы приступаем к строительству обхода Вологды, объем инвестиций - более 10 млрд рублей, уже в следующем году транзитный поток уйдет из центра города", - сказал губернатор.

С праздничным приветствием к вологжанам обратился заместитель председателя Совета Федерации, Герой России Юрий Воробьев. Он вручил городу Почетную грамоту Совета Федерации. "Никогда верхняя палата парламента не награждала почетной грамотой город, а сегодня это произошло - в честь такой знаменательной даты," - сказал Воробьев.

Он зачитал приветственный адрес председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, которая отметила удивительную самобытность Вологды. "Здесь бережно хранятся многочисленные памятники культуры, исконные народные традиции, память о ярких страницах прошлого. Сегодня Вологда - один из динамично развивающихся городов России с высоким научным и техническим потенциалом", - говорится в послании.

Ремесленники, музыканты и спортсмены

После официальной части праздник продолжила музыкальная программа с участием творческих коллективов города, праздник проходит во всех микрорайонах. Участники Парада оркестров показали музыкальное дефиле и театрализованное шоу, более 400 музыкантов прошли парадным маршем по центральным улицам города.

Продолжают работу Международные фестивали "Голос ремесел" и Vita Lace: на Кремлевской площади, на набережной и вдоль Вологодского Кремля организованы мастер-классы, конкурсы, ярмарка и ремесленный посад. На площади Возрождения представители диаспор угощают блюдами национальных кухонь. Там же выставлена экспозиция раритетных автомобилей.

До самого вечера будут проходить соревнования по кроссфиту, паркуру, киберспорту, воркауту и стритболу. В 21.00 на площади Революции начнется театрализованное представление "IX столетий Вологды", творческие коллективы покажут самые яркие моменты из истории города. В 23.00 на площади начнется концерт известной российской группы "MBAND".

Завершится празднование ярким фейерверком. Сначала небо украсят вспышки цветов флага Вологды - белый, желтый, красный. В финале шоу пиротехники "нарисуют" российский триколор.

Первое упоминание Вологды в летописи, как и Москвы, приходится на 1147 год, который считается официальным годом основания Вологды. По одной из легенд, в период правления Ивана Грозного Вологда чуть было не стала столицей государства.

Началось строительство Вологодского Кремля, который по велению государя, должен был превысить по величине Московский Кремль, но в 1571 году строительство неожиданно было свернуто. В последующие годы Вологда не раз вносила свой вклад в развитие государства, особый расцвет получила во время правления Екатерины Второй.

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