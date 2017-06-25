Личные вещи Капоне, Бонни и Клайда проданы на аукционе в США

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Личные вещи, принадлежавшие нескольким знаменитым американским гангстерам, проданы на аукционе RR Auction в штате Массачусетс. Как сообщило в субботу агентство Associated Press, выручка от торгов составила более $100 тыс.
По его сведениям, среди лотов было письмо, которое бандиты Бонни Паркер и Клайд Бэрроу написали бывшему члену своей группировки, а также кольцо Бонни. Самым дорогим артефактом стали инкрустированные бриллиантами карманные часы знаменитого гангстера Аль Капоне (имя при рождении - Альфонсо Габриэль Капоне), которые были проданы за $85 тыс. Также с молотка за $18 тыс. ушла рукопись песни, которую тот сочинил, отбывая наказание в тюрьме Алькатрас.
Американский гангстер Аль Капоне был одним из самых известных представителей организованной преступности США в 1920-30-х гг. Он провел в заключении семь с половиной лет (1932-1939), после чего утратил свое влияние в криминальном мире. На основе его биографии создано множество книг и кинофильмов.
Бонни Паркер и Клайд Бэрроу - известный криминальный дуэт, действовавший во времена Великой депрессии. Считается, что по вине банды погибли по меньшей мере девять полицейских и несколько гражданских лиц. Бонни и Клайд были убиты полицейскими из штата Луизиана в 1934 году.